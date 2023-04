Jukka Lehti on Espoonlahden seurakunnan tuleva kirkkoherra

Kirkkoherranvaalissa annettiin 17 ääntä, Jukka Lehti sai niistä 12 ääntä ja Tuomas Luoma viisi ääntä.

Lehti on syntynyt vuonna 1976. Hän on työskennellyt vuodesta 2005 lähtien Espoonlahden seurakunnassa pappina ja vuodesta 2016 alkaen hallinnon kappalaisena. Lehti on toiminut kirkkoherran viransijaisena useaan otteeseen.

Koulutukseltaan Lehti on teologian maisteri. Papiksi hänet vihittiin vuonna 2005.

Espoonlahden seurakunnan kirkkoherran virkaa haki kolme hakijaa. Lehden lisäksi virkaa hakivat Tuomas Luoma ja Kirsi Muurimäki. Seurakuntalaiset pääsivät tutustumaan hakijoihin seurakunnan Onnenpäivä-tapahtumassa ja ehdokkaiden kirkossa pitämien rukoushetkien kautta. Verkossa jokainen hakija pääsi esittelemään itsensä, minkä lisäksi tilaisuuksista tiedotettiin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Vaalin etenemistä johti tuomiokapitulin nimeämä vaalin valmistelija, Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen uudelle kirkkoherralle, kun seurakuntaneuvoston äänestyksen kautta syntynyt päätös on lainvoimainen. Jukka Lehti aloittaa virassa 1.9.2023 nykyisen kirkkoherran Jouni Turtiaisen jäädessä vanhuuseläkkeelle 31.8.2023.

Espoonlahden seurakunta on yksi kuudesta Espoon seurakunnasta. Espoonlahden seurakunnassa on yli 29 000 jäsentä ja 70 työntekijää.