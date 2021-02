Jukka M Heikkilän kymmenes historiallinen romaani kuvaa antiikin ajan valtapelejä ja taisteluita naisen näkökulmasta

Sisilian prinsessa jatkaa kirjailija Jukka M Heikkilän vaikuttavaa uraa historiallisten romaanien kirjoittajana. Kirja kertoo hellenistisen ajan kuningattaresta, jota palvottiin elinaikanaan jumalana.

Sisilian kuninkaan tytär Lanassa naitetaan 14-vuotiaana Pyrrhokselle, Epeiroksen kuninkaalle. Avioliittoonsa tyytymätön Lanassa kuitenkin pakenee, nai Makedonian kuninkaan Demetrioksen ja julistetaan eläväksi jumalaksi miehensä rinnalla. Hetken Lanassa on hellenistisen maailman huipulla, mutta hän joutuu huomaamaan, että mikään ei ole niin katoavaista kuin valta.

Jukka M Heikkilä on yksi tuotteliaimpia kotimaisten historiallisten romaanien kirjoittajia. Hänen teoksensa tarjoavat opastetun retken antiikin maailmaan. Kirjojen teemat ja tyylit vaihtelevat: osa on aitojen tapahtumien dramatisointeja ja osa on historialliseen kehykseen sovitettuja seikkailuja. Heikkilä on perehtynyt antiikin historiaan jo lapsesta saakka.

Sisilian prinsessa ilmestyy 25.2.2021.

