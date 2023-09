Jukka Pelkonen aloittaa Factor Novan kaupallisena johtajana

Jukka Pelkonen on nimetty Factor Nova Oy:n kaupalliseksi johtajaksi 28.8.2023 alkaen. Factor Novalle Pelkonen siirtyy Mediateko Oy:stä, jossa hän on kaupallisena johtajana vastannut menestyksekkäästi ulkomainonnan liiketoiminnasta. Pelkonen tuo mukanaan laajan kokemuksen ja vahvan osaamisen myynnin ja markkinoinnin parista. Jukalla on mittava kokemus myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä eri medioiden parista mm. Finnkinosta, Clear Channelilta, Radio NRJ Finlandilta, sekä FMCG toimialalta mm. Moilas Oy:n, Coca-Colan ja Alfmix Oy:n parista.

– Kaupallisen puolen vahvistaminen tukee Factor Novan tavoitetta tulla Suomen parhaaksi kokonaisvaltaista tapahtumamarkkinoinnin asiantuntijapalvelua tarjoavaksi yritykseksi. Jukka tuo mukanaan laajan kokemuksen ja osaamisen niin myynnin kuin markkinoinninkin saralta. Jukan tulo tarjoaa meille uudenlaisia ja innostavia mahdollisuuksia vauhdittaa asiakaslähtöistä palvelukehitystämme, sanoo Factor Novan operatiivisista toiminnoista ja kehityksestä vastaava johtaja Katja von Alfthan.

Jukka Pelkonen ottaa vastuulleen Factor Novan kaupallisen liiketoiminnan. Olennainen osa Factor Novan kasvustrategiaa on vahvan asiantuntemuksen päälle rakentuva laajeva palvelutarjooma. Haluamme olla asiakkaillemme pitkäaikainen strateginen kumppani. Kiitos asiakkaidemme olemme kasvaneet Suomen toiseksi suurimmaksi tapahtumatoimistoksi, ja toimimme kotimarkkinoiden lisäksi vahvasti myös kansainvälisesti.

– Upeaa päästä tekemään töitä maamme ja maailman johtaville yrityksille sekä tapahtuma-alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Jo lyhyessä ajassa Factor Novan asiakasymmärrys, monipuoliset ja vertaansa vailla olevat palvelut ovat tehneet minuun vaikutuksen, puhumattakaan lämpimästä vastaanotosta, jonka olen saanut. Suuri intohimo tehdä mieleenpainuvia kohtaamisia näkyy aidosti Factornovalaisten arjessa, ja välittyy myös meidän mahtaville kumppaneille. Me välitämme. Ollaan siis yhteydessä matalalla kynnyksellä, jatkaa Factor Novan kaupallinen johtaja Jukka Pelkonen.

