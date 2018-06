Leena Peltonen –tiedepalkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa suomalaiselle huippututkijalle 16.6.2018 16:00 | Tiedote

Kolmas akateemikko Leena Palotien elämäntyötä kunnioittava tiedepalkinto (Leena Peltonen Prize for Excellence in Human Genetics) on myönnetty menestyneelle suomalaiselle geenitutkijalle, ryhmänjohtajana New York Genome Centerissä ja apulaisprofessorina Columbian yliopistossa työskentelevälle tohtori Tuuli Lappalaiselle.