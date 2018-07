Jukka Rautavalta Diakonissalaitoksen talousjohtajaksi

Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin talousjohtajaksi on valittu DI ja KTM Jukka Rautavalta. Rautavalta siirtyy Diakonissalaitokselle lokakuussa, kun nykyinen talousjohtaja Alisa Yli-Villamo siirtyy kokopäiväiseksi yrittäjäksi perustamaansa IhanaElo -hyvinvointiyritykseen.

Diakonissalaitokselle Rautavalta tulee Fazerilta, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2009 lähtien eri tehtävissä vastaten aluksi Fazerin talous-, HR- ja IT palvelukeskuksen toiminnasta, konsernihankinnasta ja v. 2017 alusta Fazerin myllyliiketoiminnan ja sen talouden johtamisesta. Vuosina 2004-2009 hän toimi Finnlines Oyj taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnasta vastaavana johtajana ja tätä ennen erilaisissa business controller- ja talouden kehitystehtävissä Fujitsulla ja Soneralla. Koulutukseltaan Rautavalta on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri.

”Helsingin Diakonissalaitos tekee arvokasta ja vaikuttavaa työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. On hienoa päästä mukaan tähän toimintaan ja kehittämään Diakonissalaitoksen taloushallintoa, hankintaa ja kiinteistöhallintoa yhdessä oman tiimin ja laitoksen muiden ammattilaisten kanssa. Tehokkaan ja ydintoimintaa vahvasti tukevan taloushallinnon avulla kykenemme tarjoamaan tulevaisuudessa entistäkin parempia palveluita kanssaihmisillemme heidän arjessaan.”, Rautavalta sanoo.

Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström näkee talousjohtajan tehtävän strategian toimeenpanon kannalta hyvin kriittisenä.

”Uusiutuminen ja diakoniatyön rahoituksen turvaaminen ovat edelleen strategiamme ytimessä. Olemme saaneet paljon aikaan, mutta vielä on tehtävää jäljellä. Jukka tuo tullessaan meille niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin osaamisensa ja kokemuksensa monipuolisesta liiketoiminnan ja talouden kehittämisestä ja johtamisesta. Iloitsen siitä, että Jukka haluaa liittyä Diakonissalaitoksen upeaan tarinaan ja saamme hänet johtoryhmämme jäseneksi”, Holmström sanoo.