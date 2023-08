Jukka Torikka Etelä-Savon ELY-keskuksen viestintäpäälliköksi

Viestintäpäällikkö vastaa ELY-keskuksen sisäisen ja ulkoisen viestintätoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta.



Jukka Torikalla on työkokemusta sekä kuntien että valtionhallinnon viestintätehtävistä. Ennen nimitystään Etelä-Savon ELY-keskuksen viestintäpäälliköksi hän työskenteli viestintäasiantuntijana Maavoimien esikunnassa.

– On kiinnostavaa päästä hyödyntämään kokemustani ja näkemystäni viestinnästä ELY-keskukseen, jonka toimiala on hyvin monipuolinen, Torikka kertoo.



ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. ELY-keskusten tehtävänä on kehittää sekä tukea taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.



– Viranomaisviestinnän täytyy elää ajassa. Se tarkoittaa, että jokainen päivä on mahdollisuus oppia uutta viestinnän välineistä, sävystä ja yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa. Palvellakseen vastaanottajaa viestin täytyy olla selkeä, luotettava ja oikea-aikainen, Torikka pohtii.



Viestintäpäällikön virkaa haki 13 henkilöä.