Jukka Viinikainen on nimitetty Rocla Solutions Oy:n toimitusjohtajaksi 15.1.2018 alkaen

Jaa

Vantaa 25.1.2018. Jukka Viinikaisella on laaja ja monipuolinen osaaminen logistiikasta ja vahva kokemus erityisesti sisälogistiikasta ja ratkaisu- ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä. Hän on aiemmin työskennellyt useassa yhtiössä Interim-johtajana keskeisinä vastuualueinaan johtaminen, myynnin johtaminen ja strategiat. Jukka on ollut aktiivinen toimija Logy:ssä (Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry) ja hän on toiminut logistiikkakeskusklusteri Limowan toiminnanjohtajana.

Rocla Solutions Oy:n hallitus pitää erityisen tärkeänä Jukka Viinikaisen monipuolisia sidosryhmäverkostoja. Viinikaisen mukaan Rocla Solutions Oy:n toimitusjohtajan tehtävä on mielenkiintoinen mahdollisuus olla mukana kehittämässä laajasti sisälogistiikan toimintaympäristöjä ja tulevaisuutta. Digitalisaatio, automaatio ja fyysinen internet muuttavat logistiikka-alaa lähitulevaisuudessa.

Yhteyshenkilöt

Linkit