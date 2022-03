JUKO, JHL ja Jyty jättivät Jyväskylää ja Rovaniemeä koskevan lakkovaroituksen vauhdittamaan KT:n keskeyttämiä kunta-alan sopimusneuvotteluja

Lakkovaroituksella järjestöt haluavat vauhdittaa kunta-alan jäissä olevia virka- ja työehtosopimusneuvotteluja. KT keskeytti neuvottelut viime viikon maanantaina.



Kaksi päivää kestävän lakon on määrä alkaa 23. maaliskuuta, jos osapuolet eivät pääse neuvottelupöydässä sopuun ennen tätä. Lakko päättyisi 24. maaliskuuta.



Lakkovaroitus on poikkeuksellisen laaja, sillä se koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunta-alan yleistä työ- ja virkaehtosopimusta, sote-sopimusta, opettajien, lääkäreiden ja tekniikan sopimuksia sekä lisäksi AVAINTESin piirissä työskenteleviä.



Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.



Jo aiemmin JUKO, JHL ja Jyty ovat ilmoittaneet koko kunta-alaa koskevasta seitsemän vuorokautta kestävästä 7. maaliskuuta alkavasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.



– Suurin kiista on palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamisesta. Koskaan ei työnantajan mielestä ole oikea aika, mutta nyt sen aika on. Se tehdään monivuotisella palkkaohjelmalla, vaatii JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ).



– Työnantajat ovat ilmaisseet useasti, että ammattitaitoisista työntekijöistä on ankara pula. Tämä on helposti ratkaistavissa: palkkaus ja työolot kuntoon, niin hyviä työntekijöitä on paljon helpompi löytää, huomauttaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.



– Jokainen kunnan työntekijä on osaltaan mukana tuottamassa kuntalaisille tärkeitä palveluja ja koko tämä palveluketju on huomioitava myös sopimusratkaisussa, toteaa Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.





Kommentit ja lisätiedot



Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO



Hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), 0500 652 872





Julkisen alan unioni JAU



Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, 050 591 2341



Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772