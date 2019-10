Julkaisuportaaleissa havaittu tietoturvaongelma on korjattu

Julkaisuportaaleissa havaittu ongelma koski muutamaa M-Filesin julkishallinnon asiakasta. Ongelma ei koske muita M-Filesin asiakkaita eikä muita julkaisuportaaleita.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) käyttämässä julkaisuportaalissa havaittiin viime viikolla tietoturvahaavoittuvuus. Kyseessä oleva julkaisuportaali on asiakaskohtaisesti räätälöity julkaisualusta M-Files-järjestelmän yhteyteen. Tietoturvapuute ei koskenut varsinaista M-Files-tiedonhallintajärjestelmää, vaan sen yhteydessä olevaa julkaisuportaalia.

M-Files Oy sai tiedon tietoturvaongelmasta viime viikon perjantaina 18.10. ja korjasi välittömästi ongelman saman päivän aikana. Ongelma koski muutamaa M-Filesin julkishallinnon asiakasta, joilla on käytössä ko. julkaisuportaali. M-Files tiedotti portaalia käyttäviä asiakkaitaan tilanteesta. Julkaistujen asiakirjojen portaaliosoitteita on ollut mahdollista muokata manuaalisesti, ja siten on ollut mahdollista nähdä myös sellaisia dokumentteja, joita ei ole tarkoitettu julkisiksi.

Ongelma ei koske muita M-Filesin asiakkaita eikä muita julkaisuportaaleita.

"Olemme sitoutuneet korkeisiin tietoturva- ja tietosuojavaatimuksiin ja reagoimme asiaan äärimmäisen vakavasti ja nopeasti. Pahoittelemme tapahtunutta. Tutkimukset ovat käynnissä siitä, onko tätä voitu käyttää väärällä tapaa hyväksi", toteaa M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.

M-Files Oy on tehnyt ilmoituksen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin tietoturvapoikkeamasta.