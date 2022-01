JULKAISUVAPAA 14.1.2022: Viikon Kovin Biisi -kilpailu murtautumassa undergroundista valtavirtaan

Kaikille avoin musiikkikilpailu

Viikon Kovin Biisi (VKB) on verkossa toimiva kilpailu, jossa viikottain vaihtuvat kymmenen musiikkikappaletta kilvoittelevat keskenään viikon kovimman biisin tittelistä. Voittajaksi selviää se, joka viikon aikana saa eniten some-tykkäyksiä (Facebook, Instagram) ja web-ääniä (emotionzine.fi).



Yhden miehen projektina alkaneen hankkeen tarkoituksena on antaa artisteille mahdollisuus saada musiikkiaan esiin ja tarjota tilaisuus verkostoitumiselle. Kilpailu on avoin kaikille tyylilajista riippumatta.

Mika Virta

Mika Virta on 48-vuotias musiikkiluokan opettaja Turusta. Hänen tiensä musiikin pariin sai alkunsa jo lapsuusvuosina ja bänditouhuja on sen jälkeen ollut joka lähtöön pääasiassa koskettimien tai basson varressa.

Syvällisenä pohdiskelijana Virta ajautui miettimään, kuinka tuntemattomat artistit ja kappaleet voisivat saada lisää näkyvyyttä nykyisellä suurten tahojen diktatoimalla musiikkikentällä. Mielessä pyöri luonnollisestikin internet ja some. Mutta mikä olisi sellainen idea, jota ei vielä ole olemassa? Entä kuinka tehdä siitä mielenkiintoinen?



Päivien pohdinnan jälkeen Virralla välähti. Kilpailuhenkisyydestään johtuen hän päätti rakentaa jännitystä laittamalla biisit ja esittäjät kilpailemaan keskenään. Taistelukenttänä tulisi toimimaan some-kanavat, mikä loisi mahdollisuudet myös artistien keskinäiselle verkostoitumiselle. Nimi oli itsestäänselvyys.



VKB oli syntynyt.

Aika oli otollinen

Musiikkiteollisuus ja sen ympärillä pyörivä liiketoiminta on muuttunut suuresti viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Digiteknologian kehittyminen on käytännössä lopettanut CD-levyformaatin myynnin kokonaan ja tilalle ovat tulleet erilaiset suoratoisto- ja videopalvelut. Näihin palveluihin musiikin lisääminen ei enää vaadi taakseen suurta koneistoa, minkä ansiosta oman taiteen esille saattaminen onnistuu suhteellisen vaivattomasti.



Samaan aikaan teknologian kehitys on tuonut kelvolliset musiikin äänitys- ja käsittelymahdollisuudet jokaisen ulottuville. Äänitysohjelmien tarjoamat jälkieditointimahdollisuudet ovat nostaneet musiikkiteknologian kulmasta katsottuna omakustanneäänitteiden laadun todella korkealle tasolle. Ei siis ole suinkaan harvinaista löytää suoratoistopalvelusta omakustanteita tekevää yhtyettä, joka kuulostaa täysin valmiilta, ammattimaisesti loppuun asti hiotulta tuotteelta.



Nämä muutokset ovat aiheuttaneet massiivisen ylitarjonnan kadunmiehen saatavilla olevaan musiikkiin. Radiot puolestaan eivät noteeraa em. omakustanneartisteja, vaan puhaltavat yhteen suurien tuotantoyhtiöiden kanssa nimekkäiden artistien eduksi.



Vanhoina hyvinä aikoina, 80-luvulla, kanavia uusien artistien löytämiseen oli tarjolla reilusti vähemmän, mutta niiden arvo oli sitäkin suurempi. Hittimittari, Levyraati, Suosikki-lehti, Music TV ja 90-luvulle tultaessa Music Jyrki, annostelivat varsinkin nuorisolle täsmäannoksia uutta musiikkia.



Mediayhtiöiden ylivaltaan turhautuminen on nostanut aiemminkin esiin ilmiöitä, kuten Apulanta-yhtyeen, joka julkaisi vuosia Levy-yhtiönsä kautta musiikkia kuulumatta ÄKT:hen (Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat). Tästä syystä yhtyeelle ei myönnetty mm. Emma-palkintoja. Kansa rakasti, musiikkipäättäjät eivät.



Siitä lähtien kun musiikki on soinut radiossa, on aina joidenkin mielestä hyvä musiikki loistanut poissaolollaan. Tottahan se on, kaikkia ei voi miellyttää. Kaikki edellämainittu on kuitenkin luonut hedelmällisen maaperän VKB:n kaltaisen ilmiön synnylle.

Vuosi takana

Ensimmäinen VKB-kilpailu käynnistyi maaliskuussa 2021 ja sen jälkeen mukana on ollut jo 268 kappaletta. Vaikeuksia ei projektin historiasta juurikaan löydy, poislukien muutama viikko, jolloin äänestys on jouduttu jättämään väliin vähäisen osallistujamäärän takia.



Vuosi 2021 huipentui joulukuussa vuoden viikottaisten voittajien tähdittämään Vuoden Kovin Biisi -äänestykseen, jossa ääniä annettiin yhteensä 2073. Eliitin joukosta voittoon ponnahti Mansesteri-yhtyeen kappale Keppihevonen, toiseksi tuli Raimo Ahon Antakaa mun olla ja kolmossijan nimiinsä nappasi Decent Remedy kappaleellaan Dark Side of the Moon.



Ensimmäisenä vuotena kisa houkutteli mukaansa paljon independent-artisteja, tosin mikään ei estä tunnetumpienkaan nimien osallistumista. Mielenkiintoisena tavoitteena onkin saada jatkuvasti menestyneempiä bändejä ottamaan mittaa suosiosta.

Tulevaisuudennäkymät

Koska ensimmäinen vuosi todisti VKB:n konseptin toimivaksi, on Virta jatkanut kilpailun pyörittämistä myös tänä vuonna.



Uutuutena vuoden 2022 kilpailuihin avautui mahdollisuus äänestää suosikkibiisejä myös verkossa ilman rekisteröitymistä tai tiliä sosiaalisen median palveluissa. Some kuitenkin toimii kilpailun pääasiallisena toimintakanavana.



Jatkosuunnitelmien suhteen vain taivas on rajana. Underground-ilmiönä alkanut projekti onkin vahvalla liikkeellä lyömässä itseään läpi valtavirran suosioon. Virta ei vielä paljasta kaikkia korttejaan, mutta mainitsee esim. live-musiikkigaalojen mahdollisuudesta vuoden menestyksekkäimpien VKB-artistien kanssa.

Menestys löi ällikällä

Kysyimme hankkeen isältä, onko hän yllättynyt ilmiön saamasta suosiosta.



"Kieltämättä kyllä! En osannut oikeastaan odottaa mitään. Pidin täysin mahdollisena, että tämä ei ota tuulta alleen, vaikka itsestäni idea tuntui hyvältä. Tässä kohtaa täytyy kiittää kaikkia artisteja ja bändejä sekä tietenkin äänestäjiä. Te olette tehneet VKB:stä sen, mitä se on nyt", Virta hehkuttaa.



Artistit ovat ottaneet kilpailun innolla vastaan. Virta kertoo saapuneen palautteen olleen pelkästään positiivista. Kiitosta on tullut nimenomaan VKB:n luomasta näkyvyydestä. Koska kyseessä on leikkimielinen kisa, kukaan ei ole julkisesti vielä tuohtunut kilpailun takia.

Menestyksen salaisuus

VKB:n menestys liittyy edellä mainittuun teknologian tuomaan musiikkialan muodonmuutokseen sekä sen ansiosta konseptin mukanaan eri osapuolille tuomaan hyötyyn.



Kilpailun avulla uudet ja pienetkin yhtyeet voivat päästä viikoksi parrasvaloihin. Seuraajat puolestaan saavat kätevän mahdollisuuden tutustua uuteen ja ajankohtaiseen musiikkiin, jota ei pelkästään radiota kuuntelemalla löytäisi.



Somen yhteisöllisyydestä johtuen kisa antaa jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa suoralla tavalla vaikkapa sen oman kotikylän rokkipumpun menestykseen. Viikon Kovin Biisi onkin kuin se entisajan Hittimittari, joka on tuotu sosiaalisen median kautta nykypäivään.

Osallistuminen

Ajallisesti viikottainen kisa kestää maanantaista torstai-iltaan, jolloin äänet lasketaan. Voittajabiisi pääsee komeilemaan Spotifysta löytyvälle VKB:n voittajat -soittolistalle.



Pääset ottamaan osaa VKB:hen lähettämällä kappaleesi tai äänestämällä alla olevista linkeistä. Ajantasaiset osallistumisohjeet löydät Facebook-sivun kuvauksesta.

Linkit

Viikon Kovin Biisi

Facebook: https://www.facebook.com/viikonkovinbiisi/

Instagram: https://www.instagram.com/viikon_kovin_biisi/

Web-äänestys: https://emotionzine.fi/

Soittolista: https://open.spotify.com/playlist/3NoMhYFMvOqQbaICosAWMT

Vuoden 2021 voittajat

1. Mansesteri – Keppihevonen (https://youtu.be/MUsDCuS9pW8)

2. Raimo Aho – Antakaa mun olla (https://youtu.be/W6LNWBOv8hE)

3. Decent Remedy – Dark Side of the Moon (https://youtu.be/MHl1kbx1XVg)

Media

Haastattelupyynnöt: Mika Virta (viikonkovinbiisi@gmail.com)

Emotion Zine / Musiikkitoimitus