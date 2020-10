Julkaisuvapaa 9.10. 2020: Valtakunnallinen mielenterveyspalkinto järjestöjen vapaaehtoisille

Valtakunnallinen mielenterveyspalkinto annetaan tänä vuonna kaikille Suomen järjestöjen vapaaehtoisille. MIELI ry:n vuosittain jakamalla palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota siihen, että eri puolilla maata vapaaehtoiset ovat omalla merkittävällä panoksellaan tukeneet yhteiskuntaamme ja kaikkia Suomessa asuvia poikkeuksellisessa pandemiakriisissä.

”Korona-vuoden poikkeuksellisissa olosuhteissa eri järjestöjen vapaaehtoiset ovat olleet tukemassa ihmisten jaksamista ja selviytymistä – he ovat tarjonneet kriisiapua, pitäneet yhteyttä yksinäisiin ja auttaneet eri tavoin pärjäämään uudessa arjessa. Järjestöjen vapaaehtoisten lisäksi myös yksittäiset ihmiset ovat tarjonneet naapuriapua, käyneet kaupassa, huolehtineet tuttavista ja tuikituntemattomista. Kansalaisyhteiskunnan merkitys ja vahvuus korostuvat kriisitilanteessa, mutta vapaaehtoisten työllä ja vastuunotolla tulee olemaan suuri merkitys myös kriisin jälkeen”, sanoo MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.



”Yksistään MIELI ry:n vapaaehtoisina on tänä vuonna toiminut neljä tuhatta ihmistä eri puolilla maata. Näistä neljästä tuhannesta yli tuhat on antanut aikansa ja osaamisensa kriisityöhön eli he ovat päivystäneet muun muassa Kriisipuhelimessa ja Sekasin-chatissä, kuunnellen ja keskustellen. Vapaaehtoisten tekemä työ on järjestötoiminnan ydintä”, sanoo Aalto-Matturi.



Suomessa pelkästään sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toimii noin puoli miljoonaa vapaaehtoista. Koronan myötä sekä avun tarve että erityisesti halu auttaa ovat kasvaneet merkittävästi. Myös järjestöissä on syntynyt uudenlaista vapaehtoistoimintaa, esimerkiksi sähköisiä tapoja tarjota apua, tukea ja neuvontaa.



Valtakunnallinen mielenterveyspalkinto



MIELI Suomen Mielenterveys ry on jakanut mielenterveyspalkintoa vuodesta 1994 lähtien. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on omassa elämässään ja toiminnassaan edistänyt ihmisten henkistä hyvinvointia ja tukenut mielenterveyttä varsinaisen mielenterveystyön ulkopuolella. Palkinto jaetaan aina Maailman mielenterveyspäivänä 10. lokakuuta. Tänä vuonna poikkeuksellisesti palkinto ulotetaan koskemaan myös järjestön omaa vapaaehtoiskenttää, joka on ollut avainroolissa tukemassa suomalaisia koronakriisissä.