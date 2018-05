Julkisen sektorin ammattiliitot haastavat EU-komission oikeuteen

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Vesi on perusoikeus” allekirjoitukset luovutettu tarkastettavaksi 16.9.2013 13:41 | Tiedote

Tiedote 16.9.2013. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Vesi on perusoikeus” allekirjoitusten keruu päättyi 9. syyskuuta. Aloitteen on allekirjoittanut yli 15 000 suomalaista. Suomessa kerätyt allekirjoitukset on nyt luovutettu väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi.