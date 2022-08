Jumbo-Flamingo maalautti seinäänsä vantaalaisten mielenmaiseman

Stockmannin vieressä sijaitsevan Deliberin avattua uuden ulkoterassin ruokailijoille syntyi ajatus siitä, että terassin vastapäisessä betoniseinässä olisi oivallinen paikka isolle muraalille.

”Suunnittelun edetessä totesimme, että meillä ja taiteilijoilla oli vantaalaisuudesta hyvin samankaltaisia ajatuksia ja nämä teemat ja hahmot päätyivätkin osaksi teosta. Muraali kuvaa kauniisti vantaalaisten identiteettiä, mutta jättää varaa myös jokaisen katsojan omalle tulkinnalle. Olemme ylpeitä siitä, että vantaalaisuuden mielenmaisema löytyy juuri meidän kauppakeskuksemme seinästä”, toteaa kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro.

Teos kuvaa vantaalaisten identiteettiä ja ympäristöä monin eri symbolein

Muraalin pääelementti on Vantaanjoki, joka kiemurtelee teoksessa kasveineen ja eläimineen. Vantaalla voikin nähdä luonnon ja sen ihmeet läheltä, olemalla samalla lähellä toista ihmistä ja palveluja.

Maalaukseen on kuvitettu yhteen liitetyt kädet. Pieni yksityiskohta on ajankohtainen viittaus siihen, miten vantaalaiset auttavat toisiaan ja miten kaupunki rakentuu erilaisista, eri-ikäisistä yksilöistä, joille kaikille löytyy oma paikkansa.

Teoksessa esiintyvä ihmishahmo auttaa eläytymään jokimaisemaan. Hän on samaan aikaan kuin me kaikki eikä kuitenkaan kukaan meistä. Hahmo on samalla arkisuudessaan tuttu naapurimme tai ihmisasuinen joen henki. Ihminen luonnon keskellä kuvastaa sitä, miten Vantaan kaikissa kaupunginosissa asukkaat elävät lähiluonnon keskellä sopusoinnussa eläinten kanssa. Linnut ovat näkyvä osa lähiympäristöä ja useamman Vantaalla tavatun lintulajin voi myös bongata muraalista.

”Vantaalla vietetään tänä vuonna lintujen vuotta ja haluammekin herättää huomiota siihen, miten moni ennen usein tavattu lintulaji onkin muuttumassa uhanalaiseksi. Näitä uhanalaisia lajeja sekä kohutun mandariinisorsan halusimme kuvata teoksessa ja samalla tuoda esiin Vantaan teemavuotta. Kuinka moni meistä on nähnytkään enää luonnossa kaikki muraalin linnut?”, pohtii muraalin toinen toteuttajista Riika Anundi.

”Oli inspiroivaa päästä toteuttamaan tämän kaltaista suurta projektia. Työskentelymme sujui mutkattomasti ja kumpikin meistä pääsi toteuttamaan omaa tyyliään. Riika maalasi abstrahoitua jokimaisemaa, kun taas minä keskityin esittäviin hahmoihin”, Anna Semerdjiev jatkaa.

Maisemani, kotini -niminen muraali Jumbo-Flamingon seinässä on pysyvä taideteos ja ihasteltavissa Stockmannin päässä sijaitsevia ulko-ovia vastapäätä. Pyöreiden Päivien avajaispäivänä maanantaina 29.8. taiteilijat Riika Anundi ja Anna Semerdjiev ovat tavattavissa muraalin edustalla klo 16-18. Samaan aikaan muraalin edustalla on mahdollisuus päästää oma inspiraationsa valloilleen ja luoda taidetta katuliiduilla piha-asfalttiin.