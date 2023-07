Jumbo-Flamingo uudistuu – kauppakeskusten ykkösestä tulee entistä Jumbompi

Jumbo-Flamingo on myynniltään Suomen ylivoimaisesti suurin kauppakeskus. Kulutustottumukset sekä kauppakeskuksiin kohdistuvat odotukset ovat muuttuneet viime vuosien aikana, ja kauppakeskusten merkitys monipuolisten elämysten tarjoajina kasvanut.

Nyt toteutettavalla uudistuksella Jumbo-Flamingo haluaa vastata tähän muutokseen.

– Meille on tärkeää, että vastaamme asiakkaidemme odotuksiin myös tulevaisuudessa. Uudistuksella vahvistamme kasvuamme, lisäämme vetovoimaisuuttamme ja varmistamme, että olemme jatkossakin Suomen ylivoimainen ykkönen. Haluamme tarjota asiakkaillemme entistä Jumbomman kauppakeskuksen, kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro sanoo.

Jumbo-Flamingon lähialue on kehittynyt kovaa vauhtia ja Vantaan kaupungin ratikkapäätöksen myötä kehitys vain kiihtyy.

– Ratikkapäätös osoittaa, että Vantaan vetovoimaan uskotaan ja sitä halutaan lisätä. Me olemme mukana tässä kehityksessä ja vahvistamme näin osaltamme Jumbo-Flamingon ja Aviapolis-alueen elinvoimaisuutta, Lehtoaro sanoo.

Entistä toimivampaa, entistä viihtyisämpää – entistä Jumbompaa!

Jumbo-Flamingon uudistuvilla sisä- ja ulkopinnoilla luodaan kauppakeskus, joka näyttää ja tuntuu aiempaa yhtenäisemmältä. Asiakkaille tutut keskusaulat päivitetään näyttävämmiksi ja tekniikaltaan monipuolisemmiksi. Kauppakeskukseen saapumista helpotetaan uudistamalla parkkihalleja ja parantamalla kevyen liikenteen yhteyksiä.

Jumbo-Flamingo on asiakastutkimusten mukaan pääkaupunkiseudun tunnetuin kauppakeskus ja sen palveluiden sekä tarjonnan monipuolisuutta ja laatua arvostetaan. Keskimäärin Jumbo-Flamingon kävijä viettää kauppakeskuksessa yli kaksi tuntia.

– Meillä tosiaan viihdytään. Asiakkaiden Jumbo-Flamingossa viettämä aika on jo nyt pitkä ja liikkeiden lisäksi yleisten tilojen viihtyisyys ja monipuolisuus on tärkeässä roolissa. Tästä syystä haluamme panostaa houkutteleviin oleskelutiloihin ja entistä vehreämpään ympäristöön. Haluamme, että asiakkaamme voivat kokea rentouttavia hetkiä ja elämyksiä keskellä arkea, kertoo Lehtoaro.

Jumbo-Flamingon uudistustyöt käynnistyvät heinäkuussa 2023. Uudistuksen ensimmäisen vaiheen arvioidaan olevan valmis jouluksi 2024. Töiden aikana kauppakeskus palvelee normaalisti ja kaikki liikkeet ovat avoinna koko uudistustyön ajan.

Vantaalla sijaitseva kauppakeskus Jumbo-Flamingo on myynniltään Suomen suurin kauppakeskus, jossa on 170 liikettä mukaan lukien ravintoloita, kahviloita, viihdepalveluita, kaksi hypermarketia sekä 5 500 parkkipaikkaa. Lisäksi kauppakeskuksen osana toimii huonemäärältään Suomen suurin hotelli. Vuonna 2022 Jumbo-Flamingon myynti oli 483 miljoonaa euroa ja siellä vieraili 11,6 miljoonaa kävijää. Kauppakeskuksen yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on yli 140 000 neliömetriä. Vuonna 2022 Jumbo-Flamingolle laadittiin vastuullisuusohjelma. Kauppakeskuksen tavoitteena on olla energiankäytöltään hiilineutraali vuonna 2025. Kauppakeskuksen manageerauksesta vastaa Colliers Finland Oy.

Jumbo-Flamingon omistajia ovat Vantaan Valo Ky:n kautta kotimaiset työeläkeyhtiöt Elo ja Varma. Jumbossa sijaitsevat hypermarket-tilat omistavat Kesko ja HOK-Elanto.

Jumbo-Flamingon uudistushankkeen kaupallisen konseptin on suunnitellut ranskalainen Saguez & Partners. Pääsuunnittelijana toimii Arco Architecture Company ja projektin pääurakoitsijana Consti Korjausrakentaminen Oy.