Juoksutyyli ei suojele juoksijaa vammoilta

Samalla tyylillä juoksevien ihmisten luulisi kärsivän samankaltaisista juoksuvammoista. Kun vammoille altistavat juoksutyylit tunnistetaan, luulisi myös tulevien juoksuvammojen ehkäiseminen olevan helpompaa. Uusi tutkimus kyseenalaistaa tämän olettaman.

Jyväskylän yliopiston ja Calgaryn yliopiston tutkijat lähtivät selvittämään juoksutyylien yhteyttä liikuntavammojen esiintymiseen.

– Oletuksena oli, että tietyllä juoksutyylillä on yhteys tietynlaisten vammojen syntyyn, kertoo tohtorikoulutettava Susanne Jauhiainen informaatioteknologian tiedekunnasta.

Tutkijoiden yllätykseksi tekoälyä soveltava tutkimus todistaa kuitenkin toisin – perinteisen biomekaniikan tutkimusperinteiden vastaisesti. Juoksutyylien ja -vammojen välille ei voida vetää yhteyksiä.

Sinäkin juokset yhdellä viidestä tyylistä

Tutkijat lähtivät etsimään ihmisten juoksutyyleistä yhdistäviä tekijöitä käyttäen apunaan lähes 300:lta juoksijalta kerättyä 3D-liikeanalyysidataa. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä juoksuvammoja saaneita että terveitä 10-66 -vuotiaita juoksijoita. Tutkimusjoukko edusti tasaisesti molempia sukupuolia ja sisälsi sekä kilpa- että harrastelijajuoksijoita.

Analyysi tunnisti datasta selkeästi viisi eri juoksutyyliä.

– Juoksutyylejä ei kuitenkaan pystytty yhdistämään tietyn tyyppisiin juoksuvammoihin tai juoksuvammoilta säästymiseen, sanoo Jauhiainen.

Yllättäen yhteyksiä ei myöskään löytynyt juoksutyylin ja sukupuolen tai juoksutyylin ja juoksijan tason välillä.

– Löydetyt tulokset korostavat yksilöllisen kuntoutuksen ja vammojen ehkäisystrategioiden tärkeyttä juoksijoilla, Jauhiainen toteaa.

Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan ja Calgaryn yliopiston kinesiologian tiedekunnan tutkimusyhteistyötä. Jauhiainen suoritti tutkimuksen Calgaryn tutkimusvierailunsa aikana, hyödyntäen paikallisessa yliopistossa kerättyä dataa. Tutkimukseen osallistuivat lisäksi dosentit Sami Äyrämö ja Jukka-Pekka Kauppi Jyväskylän yliopistosta sekä professori Reed Ferber ja tohtorikoulutettava Andrew J. Pohl Calgaryn yliopistosta.

Julkaisu:

Jauhiainen, S., Pohl, A. J., Äyrämö, S., Kauppi, J. P., & Ferber, R. (2020). A hierarchical cluster analysis to determine whether injured runners exhibit similar kinematic gait patterns. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Doi: 10.1111/sms.13624

Lisätietoja:

Tohtorikoulutettava Susanne Jauhiainen, susanne.m.jauhiainen@jyu.fi