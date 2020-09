Juomisen tuoma nautinto on psykologinen harha, väittää bestseller-kirjailija Annie Grace

Katriina Huttunen haluaa raivata tilaa surulle 11.9.2020 09:52:00 EEST | Tiedote

Mustaa valoa on Katriina Huttusen toinen kaunokirjallinen teos. Hietaniemen hautausmaalla sijaitsee hänen tyttärensä hauta, mutta siellä on myös luonto, hiljaisuus, kulttuurihistoria ja paikka, jossa suru on sallittu, kun se muualla yhteiskunnassa niin usein halutaan lakaista maton alle.