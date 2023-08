Juristi-kirjailijan huippujännittävä poliisiromaani Lapin huumesodasta – Anu Ojalan Kuolinsoitto ilmestyy 7.8.

Kuolinsoitto kertoo Suomen ja Ruotsin rajaseudun poliisin taistelusta kansainvälistä huumerikollisuutta vastaan Meri-Lapissa, Tornion ja Haaparannan tuntumassa. Toiminnantäyteisessä dekkarissa seurataan poliisityölle omistautunutta Ronjaa ja rikosvyyhtiin sekaantunutta tullitarkastaja Kristiania.

Kirjailija Anu Ojala on Rovaniemellä asuva juristi ja kirjailija, joka tuntee Meri-Lapin alueen ja Lapin huumesodan taustat. Ojalan mukaan kansainvälisen huumerikollisuuden nousu Pohjois-Suomessa on ilmiö, joka on jäänyt vähälle huomiolle valtamediassa.

- Tilanne pahenee koko ajan. Olen haastatteluissa ja taustatutkimustyössä saanut käsityksen, että takavarikoitujen huumeiden määrä on kasvanut huomattavasti. Myös väkivalta on lisääntynyt ja raaistunut. Käyttäjät ovat yhä nuorempia, Ojala sanoo haastattelussa Gummeruksen YouTubessa.

Ojalan mukaan tilanteen pahenemisessa älypuhelimilla on suuri rooli.

- Huumekaupan toimintaympäristö on muuttunut täysin digitalisoitumisen myötä. Käytännössä jokaisella meistä on huumekauppias taskussa.

Anu Ojala (s. 1972) on työskennellyt mm. asianajotoimistossa ja Lapin yliopistossa. Hän on kirjoittanut aiemmin YA- ja nuortenromaaneja sekä trillerin Jääsilkkitie (2021, Like), joka avasi Ronja Jentzsch -sarjan.

Anu Ojala: Kuolinsoitto

264 sivua

Ilmestyy painettuna kirjana 7.8. ja e- ja äänikirjana 10.8., lukija Anna Saksman

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

