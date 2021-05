Jussi Holopainen SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtajaksi

Jaa

Suomalaisen perheyrityksen SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtajana aloittaa 1.6.2021 pitkänlinjan solilainen Jussi Holopainen. Hän on toiminut yhtiön palveluksessa monissa vaativissa tehtävissä jo 28 vuotta, viimeiset kahdeksan vuotta liiketoimintajohtajana. Nykyinen toimitusjohtaja ja perheyhtiön toinen yrittäjä Juhapekka Joronen keskittyy yrityksen hallitustehtäviin.

Holopainen ja Joronen ovat tehneet jo kymmeniä vuosia yhteistyötä SOL Palveluiden kehittämisessä.

– Nyt on hyvä hetki vaihtaa viestikapulaa. Jussilla on vankka osaaminen ja pitkäaikainen side yrityksessä. Olemme suunnitelleet vaihdosta jo jonkin aikaa ja nyt on tullut aika tehdä se hallitusti, Juhapekka Joronen sanoo.

– Meillä perheyrityksessä asioita tarkastellaan pitkällä aikavälillä ja koimme tärkeäksi, että toimitusjohtaja löytyi yhtiön sisältä. Muutoksella haluamme varmistaa SOLin menestystarinan jatkumisen SOLin arvojen ja filosofian mukaisesti, jatkaa Joronen tyytyväisenä.

Jussi Holopainen aloitti SOLissa vuonna 1993. Liiketoimintajohtajana hän on toiminut vuodesta 2013.

– On upeaa aloittaa näin pitkän SOL-uran jälkeen uudessa tehtävässä. SOLissa toimintaa ohjaavat arvot, joissa asiakkaat ja työntekijät ovat keskiössä. Ne ovat hyvä pohja ponnistaa kohti tulevaa, iloitsee Jussi Holopainen.

Koronapandemian myötä puhtauden rooli ja siivoustyön osaaminen tulevat jatkossa entisestään vahvistumaan.

– Olemme SOL Palveluissa panostaneet henkilöstön perehdyttämiseen, tukemiseen ja valmentavaan johtamiseen. Tämä työ jatkuu, sillä osaavat, sitoutuneet ja iloiset työntekijät ovat avain asiakkaiden tyytyväisyyteen ja sitä kautta yrityksen menestymiseen, jatkaa Holopainen innostuneena.

Samalla kun pandemia on kasvattanut siivoustyön arvostusta, se on myös lisännyt siivoustyön vaatimuksia. Meiltä on pandemia-aikana vaadittu nopeaa reagointikykyä ja ymmärrystä erilaisten siivoustekniikoiden ja -aineiden vaatimuksista, ja palveluvastaavilta on vaadittu yhä enemmän ammattitaitoa. Lisäksi työntekijöiden omaan terveysturvallisuuteen on pitänyt kiinnittää erityistä huomiota. Siivoustyötä on tehty koko ajan ihmisten keskellä, joten henkilöstön turvallisuus on ollut ensisijaisen tärkeää, kertoo Holopainen.

SOL Palvelut Oy:n toimintaan kuuluvat siivous- ja toimitilapalvelut. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2020 yli 152 miljoonaa euroa ja se työllistää n. 7 000 henkilöä.