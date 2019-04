Jussi Nissilä TIVIAn uudeksi toiminnanjohtajaksi

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry on nimittänyt uudeksi toiminnanjohtajakseen KTT Jussi Nissilän. Hän seuraa tehtävässä Mika Heleniusta, joka jättää tehtävänsä omasta pyynnöstään toukokuun alussa.

Jussi Nissilä, 41, siirtyy toiminnanjohtajaksi työ- ja elinkeinoministeriön kehittämispäällikön tehtävistä, missä hän on toiminut liiketoiminnan digitalisaatiosta vastaavan tiimin päällikkönä, Liikennealan kansallisen kasvuohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana sekä Suomen Tekoälyohjelman pääsihteerinä. Aiemmin hän on toiminut mm. erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä, konsulttina sekä opetus- ja kehittämistehtävissä yliopistoissa. Koulutukseltaan Nissilä on kauppatieteiden tohtori Turun yliopistosta.

"Iloksemme kiinnostus TIVIAn toiminnanjohtajan paikkaan oli suurta. Lukuisista hyvistä vaihtoehdoista valitsimme Nissilän, joka mielestämme täytti parhaiten tehtävään asettamamme kriteerit TIVIAn jäsenyhdistysten tukijana, toiminnan kehittäjänä, että yhteiskunnallisena vaikuttajana", TIVIAn hallituksen puheenjohtaja Juha Lappi kommentoi.

Uusi toiminnanjohtaja aloittaa toimessaan 24.4.2019. Nissilä tulee toimimaan myös TIVIAn omistaman Infuture Oy:n toimitusjohtajana sekä Tietotekniikan tutkimussäätiön asiamiehenä.

Tuore toiminnanjohtaja korostaa tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten merkitystä kasvun ja kehityksen tekijöinä yli toimialarajojen:

"TIVIA on jäsenkuntansa vuoksi ainutlaatuisessa asemassa esimerkiksi IT-osaajapulan ratkaisemisessa. Haaste on kuitenkin laaja ja vaatii eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteeni onkin rakentaa TIVIAsta luotettava ja arvostettu pelinrakentaja ja yhteistyökumppani", Nissilä kertoi.

TIVIA on Suomen johtava puolueeton tieto- ja viestintäalan järjestö, joka tarjoaa osaamisverkostoja digitaalisen Suomen parhaaksi. Yhteisö muodostuu noin 30 eri alueellisesta yhdistyksestä, teemayhdistyksestä ja opiskelijayhdistyksestä. TIVIA-liittoyhteisö toimii jäsentensä osaamisen kehittämisen ja verkostojen alustana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana ICT-asioissa. Liiton ja sen jäsenyhdistysten päätoimintamuotoja ovat tapahtuma-, tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminta.