Jussi Niva ja Juri Markkula pitävät yhteisen näyttelyn Hanasaaressa

Suomalainen taiteilija Jussi Niva järjestää näyttelyn Hanasaaressa yhdessä Ruotsissa asuvan kollegansa Juri Markkulan kanssa.

Näyttely on avoimen haun tulos. Haussa Hanasaari kutsui taiteilijoita Ruotsista ja Suomesta järjestämään näyttelyn yhdessä naapurimaan kollegansa kanssa. Näyttelykonseptin nimi on Kompis, kaveri.

”Saimme peräti 51 hakemusta, mikä oli positiivinen yllätys. Tämä on ensimmäinen kerta, kun järjestämme avoimen haun, joten emme oikein tienneet, mitä voisimme odottaa. Tulos kuitenkin ylitti kaikki odotukset. Lisäksi hakemusten taso oli todella korkea”, kertoo Hanasaaren taideasiantuntija Aino Kostiainen.

Voittajaehdotuksen valitsi ruotsalainen taiteilija Astrid Sylwan.

”Juri Markkula ja Jussi Niva ovat ilmaisultaan vahvoja ja itsenäisiä taiteilijoita. Yhdessä he kyseenalaistavat ja venyttävät maalaamisen rajoja”, Sylwan toteaa.

Jussi Niva ja Juri Markkula ovat pitkään seuranneet toistensa työskentelyä, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun he tekevät yhdessä näyttelyn.

”Näyttelyn nimi on Two-Way Ahead. Käsittelemme molemmat maalauksen pintaa konkreettisena tilana. Etenemme kuitenkin eri suuntiin. Nimi viittaa myös siihen, että näyttely ei koostu yhteisistä töistä, vaan teoksista, jotka olemme luoneet itsenäisesti ja sen jälkeen saattaneet yhteen näyttelyn muodossa”, Jussi Niva kertoo.

Astrid Sylwan on innoissaan suomalais-ruotsalaisesta taiteilijakohtaamisesta Hanasaaressa.

”Näyttelystä Two-Way Ahead tulee kiinnostava kohtaaminen. Katsojina pääsemme häikäisevän kauniiseen taidenäyttelyyn, jossa keksimisen ilosta tulee johtotähti. Mieli täyttyy pian kysymyksistä, jotka haastavat välittömästi sen puhtaan yksinkertaisuuden, jonka katsoja ensi silmäyksellä kohtaa”, Sylwan sanoo.

Liitteet: Jussi Nivan ja Juri Markkulan CV:t

Lisätietoa Håkan Forsgårdilta, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373.

www.hanaholmen.fi

Astrid Sylwan

Astrid Sylwan (s. 1970) asuu ja työskentelee Tukholmassa. Valmistuttuaan Konstfack-taidekorkeakoulusta vuonna 2005 hän on jättänyt vahvan jäljen ruotsalaiseen nykytaiteeseen. Astrid Sylwan on pitänyt useita näyttelyitä, ja hänen teoksiaan on mm. Moderna museetin ja Malmön taidemuseon kokoelmissa. Sylwanin taideteoksia on nähtävissä myös yhdellä Tukholman Citybanan-kaupunkijunaradan asemista.