Justin Bieber nähtiin Nopeiden aurinkolaseissa

Justin Bieberin vaimo Hailey Bieber lisäsi sunnuntaina parista herkän kuvan Instagram storyynsa. Kuvassa Justin ja Hailey hempeilevät neonvihreihin aurinkolaseihin sonnustautuneina. Justinin lasit ovat Nopeiden suunnittelemat Da Lemonparty(.org):it.

Nopeet on Suomessa vuonna 2015 perustettu kansainvälinen aurinkolasibrändi, joka on ollut viime ajat kovassa noususuhdanteessa. Nopeiden aurinkolaseja on nähty mm. supertähti Billie Eilishin ja Black Eyed Peasin will.i.amin yllä.



Uutinen kantautui Nopeiden toimistolle aikaisin maanantaiaamuna.



– Kuulimme pari viikkoa sitten, että Los Angelesissa majaansa pitävä PR-agenttimme oli heittänyt Justinille lasit. Mukava huomata, että poika oli tykännyt blehoista, Nopeiden toimitusjohtaja, W, kommentoi asiaa.



– Emme ole koskaan hirveästi fanittaneet Bieberin musiikkia, mutta onhan hän korkean profiilin hahmo, joten tuskin tässä suurta vahinkoa on päässyt syntymään. W, lisää.



Sitä, aiheuttiko Bieberien kuva myyntipiikin, Nopeilta ei kommentoitu.



Linkki Bieberin käyttämään Nopeiden aurinkolasimalliin:

https://nopeet.fi/collections/frontpage/products/da-lemonparty-org-black



