Juuan keskustaan nousee ikäihmisten hoivakoti

Attendo rakentaa Juukaan 30-paikkaisen hoivakodin, joka tarjoaa tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Kokkokalliontien ja Riihipolun kulmassa olevalla tontilla aloitetaan rakennustyöt vuoden 2019 alussa.

Hoivakoti valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan sisään.

”Näemme, että Juuassa on tarvetta nykyaikaisille asumispalvelutiloille. Rakentuva yksikkö on paitsi esteetön ja turvallinen, myös viihtyisä ja kodinomainen. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi ikäihmisille, joilla on muistisairaus”, kuvaa Attendon aluejohtaja Anne Flink.

Asukkaaksi hoivakotiin pääsee joko Siun Soten myöntämällä palvelusetelillä tai Siun Soten sijoittamana.