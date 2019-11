Juureksia juhlakauteen

Vuoden 2019 vihannesten eli juurikkaiden juhlavuosi on huipentumassa joulukauteen. Tuttu punajuuri on saanut rinnalleen kelta-, valko- ja raitajuuria. Näiden lisäksi muistetaan myös muut juurekset kuten oranssi porkkana ja sen värivaihtoehtoina violetit, keltaiset ja punaiset porkkanat. Lanttu on kautta aikain kuulunut suomalaiseen jouluun. Entistä suositummiksi ovat tulleet myös palsternakat, juuripersilja, mustajuuri, nauris, retiisit ja retikat sekä mukulaselleri. Valinnan varaa riittää!

Koko kansan suosikkeja Juureksia maistellaan jo pikkujoulukautena rosollina ja erilaisina laatikkoruokina ja paistoksina. Juuressosekeitot, uunissa paahdetut juurekset ja juuresgratiinit ovat valloittaneet ruokapöydät koko kansan juuresherkkuina kautta koko vuoden. Jouluisin maustein näitä voi varioida myös juhlakauden pöytiin. Lisäksi piparjuuri maustaa joulun kalapöydän antimia ja kastikkeita. Se sopii myös poronlihan mausteeksi. Juuresten maun tehostajat Soseutetut juurekset on helppo maustaa kiinnostaviksi: porkkanalle anista tai rakuunaa, appelsiinia tai fenkolia, punajuurelle omenaa tai timjamia, lantulle inkivääriä. Laadukkaat öljyt tai voi korostavat juuresten makuja, samoin pähkinät ja mantelit. Kanelista, neilikasta, kardemummasta, muskotista, inkivääristä ja tähtianiksesta juuresruuat saavat lämpimän täyteläistä makua. Itse tehden tai oikopolkuja pitkin Kuoripäällisiä, kokonaisia juureksia on nyt vähittäiskaupoissa hyvin esillä. Useita juureksia saa myös kuorittuina ja paloiteltuina sekä valmiiksi kypsennettyinä soseina ja etikkasäilykkeinä. Porkkana-, peruna- ja lanttulaatikoita voi hankkia lämmitystä tai paistamista vaille valmiina. Salaattivalikoimista kannattaa poimia esimerkiksi eri tavoin maustettuja punajuurisalaatteja. Raikkautta kylminä tarjottavista Marinadit pehmentävät raakana tarjottavien juuresraasteiden rakennetta ja makua. Lempeänmakuisille jouluruuille tarvitaan hapokkaan raikasta vastapainoa. Talven purkkisalaatti (linkki ohjeeseen alla) on hyvä esimerkki salaatista, jota kannattaa tehdä jääkaappiin tekeytymään. Siihen sopii raastettavaksi lanttu yhdistettynä porkkanaan. Joulujuurekset aloittavat kautensa viikolla 48 (25.–30.11.2019). Kokeillut ruokaohjeet kuvineen: Punajuurihilloke https://www.kasvikset.fi/keittokirja/paaraaka-aineittain/juurekset/recipe/530-punajuurihilloke Talven paras purkkisalaatti http://rouvakasvis.blogspot.com/2018/01/talven-paras-purkkisalaatti.html Pikkelöidyt kasvikset http://rouvakasvis.blogspot.com/2017/10/pikkeloidyt-kasvikset.html Raitajuurta carpaccion tapaan http://rouvakasvis.blogspot.com/2016/09/raitajuurta-carpaccion-tapaan.html

