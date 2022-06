Juuri 20 vuotta täyttänyt Lataamo Group nimitti uuden toimitusjohtajan – kirkastettua strategiaa ja kasvua johtamaan Antti Kärävä

Antti Kärävä on aikaisemmin toiminut muun muassa Suomen suurimman markkinointikonsernin Salomaa Yhtiöiden toimitusjohtajana, maailmanlaajuisen Columbia Sportswear Companyn Euroopan markkinointi- ja viestintäjohtajana sekä johtavien suomalaisten markkinointi- ja mainostoimistojen johtotehtävissä TBWA:lla ja SEK:ssä. Kärävä aloitti Lataamon toimitusjohtajana 15.6.2022, yrityksen perustajaosakkaan ja aiemman toimitusjohtajan Tim Livsonin keskittyessä jatkossa Livson Group -konserniyritysten kasvu- ja kehittämishankkeisiin.

– Kirkastimme Lataamon strategian ja oivalsimme ydinosaamisemme olevan erittäin haluttua asiakkaidemme markkinoinnin ja liiketoiminnan uudistuvissa tarpeissa. Maailmassa, jossa puhetta ja lupauksia on liikaa ja konkreettisia tekoja usein liian vähän, on tarve Lataamon kaltaiselle hyvien tekojen toimistolle. Uskomme, että vaikuttavat kohtaamiset ja tuntuvat teot ovat hyväksi ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle, kertoo Antti Kärävä.

Lataamon asiantuntemusta ovat asiakasymmärrys, strateginen näkemys, luova konsepti- ja kanavasuunnittelu, tuotanto ja monikanavainen toteutus. Niihin perustuu yhtiön kyky saada ihmiset, ilmiöt ja brändit kohtaamaan niin, että tuntuu ja tapahtuu, elävästi ja aidosti. Ratkaisujen ytimessä on aina asiakkaan kanssa yhdessä määritelty konkreettinen hyvä teko, joka vie kampanjan, projektin tai vaikkapa tapahtuman loppuasiakkaan sydämeen ja ostoskoriin.

– Tehtävämme on varmistaa, että markkinointi ei jäisi huuteluksi matkan päästä, vaan että se viedään konkreettisten tekojen kautta halutuksi toiminnaksi. Tämä on Lataamon erityisosaamista ja sitä asiakkaamme meiltä kysyvät ja saavat, sanoo Antti Kärävä.

– Olemme erittäin innoissamme saadessamme Antin kaltaisen huippukokeneen ja näkemyksellisen johtajan mukaan Lataamon tarinaan. Antilla on rautainen markkinoinnin syväosaaminen Suomen parhaista markkinointitoimistoista ja asiakkuuksista, ja lisäksi kansainvälistä liiketoiminta- ja kaupallistamiskokemusta. Haimme Lataamoon markkinoiden parasta johtajuutta ja saimme sen, kommentoi Lataamon hallituksen puheenjohtaja Petteri Kilpinen.

Lataamon liikevaihto vuonna 2021 oli 6,3 miljoonaa euroa. Nyt Lataamo on hyvässä vauhdissa saavuttamassa kuluvan vuoden 2022 tavoitteensa, 10 miljoonan euron liikevaihdon, joka ylittää selkeästi pandemiaa edeltäneen edellisen ennätystason.

Yhtiössä on 40 työntekijää. Vuonna 2001 perustettu Lataamo on yksi harvoja suomalaisia tapahtuma-alan yrityksiä, joka ei lomauttanut koronan aikana yhtäkään työntekijäänsä. Kahdesti Vuoden toimistona palkitun Lataamon kasvu onkin vain kiihtynyt koronan jäädessä taka-alalle ja ihmisten kaivatessa yhä enemmän merkityksellisiä kohtaamisia.

– Lataamo on huippukunnossa ja meillä on hieno jengi ammattilaisia töissä. On mahtavaa päästä rakentamaan tulevaa ja elää kirkastettua strategiaamme todeksi. Ja parasta on tietysti päästä tekemään lisää vaikuttavia, hyviä tekoja asiakkaillemme. Töitä on paljon ja muutamalle huipputekijälle olisi tälläkin hetkellä akuutisti tarvetta, uusi toimitusjohtaja Antti Kärävä summaa.