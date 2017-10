Juuri julkaistu: Keliakia vähenemässä Suomessa

HUS:n Juuri julkaistu –sarjassa nostetaan esiin Meilahden kampuksella tuotettuja tieteellisiä julkaisuja. Yksi viimeisimmistä tutkimuksista paljastaa, että keliakiaa diagnosoidaan vuosi vuodelta vähemmän Suomessa. Asia selvitettiin HUS:ssa yhteistyössä Kelan, Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston kanssa. Tutkimuksessa käytettiin Kelan ruokavaliokorvausrekisterin tietoja.

Keliakiaa sairastavien määrä lisääntyi jyrkästi 1990-luvulta lähtien. Viime vuosina on lääkäreillä ollut näppituntuma, että uusien keliakiatapausten määrä olisikin vähenemässä. Uusia keliakiatapauksia diagnosoidaan joka vuosi yli kolme prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Yli 35-vuotiaiden naisten keliakiadiagnoosien määrä on vähentynyt eniten.

HUS:n, Kelan, Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston kanssa yhteistyössä tehdyssä tutkimuksessa käytettiin Kelan ruokavaliokorvausrekisterin tietoja vuosien 2005–2014 aikana diagnosoiduista keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavista aikuisista, jotka saavat ruokavaliokorvausta.

Keliakia syntyy altistuttaessa vehnälle, rukiille tai ohralle, mutta keliakian vähenemisen perimmäisten syiden selvittäminen muistuttaa salapoliisintyötä, johon on nykytiedoilla vaikea päästä käsiksi. HYKS Lasten ja nuorten tulosyksikön apulaisylilääkäri ja lasten gastroenterologian dosentti Kaija-Leena Kolhon mukaan todennäköisintä on, että ympäristössä on tapahtunut useita muutoksia, joiden seurauksena uusien keliakiatapausten määrä on vähentynyt.

