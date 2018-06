Juuri julkaistu: Lapsipotilaatkin kaipaavat vertaistukea

Sairaalahoidossa olevat lapset ja heidän perheensä kaipaavat nykyistä enemmän tietoa lapsen sairaudesta ja vertaistukea sen kanssa elämiseen. HUSissa halutaan selvittää, miten potilas ja hänen perheensä kokevat hoidon ja oleskelunsa lastensairaalassa.

- Terveydenhuollossa me kuvittelemme usein tietävämme, mikä on potilaille tärkeää. Nyt pyrimme ymmärtämään kokonaisvaltaisesti lasta ja perhettä, Uuden lastensairaalan toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö, dosentti Pekka Lahdenne kertoo.

Kolme vuotta kestäneen tutkimushankkeen tavoitteena on ollut kerätä potilaskokemuksia sekä löytää tapa, jolla tätä tietoa saadaan jatkossakin systemaattisesti kerättyä. Tavoitetta on lähestytty kahdesta eri näkökulmasta: Mitä tarpeita ja toiveita vanhemmilla on digitaalisesta vertaistuesta ja lapsipotilailla digitaalisista palveluista?

Lapsipotilaat perheineen toivovat enemmän tietoa ja neuvoja sekä mahdollisuuksia jakaa kokemuksia ja tunteita. Vertaistukea halutaan löytää helpommin sekä ottaa siinä isät ja sisarukset paremmin huomioon. Pitkälti potilasjärjestöjen varassa toimivan vertaistuen merkitys on ollut jo pitkään tiedossa. Tämän lisäksi tarjolle on tulossa digitaalisia palveluja sairaalan omien kanavien kautta.

Juuri julkaistujen tutkimuksen tuloksia hyödynnetään lapsille ja perheille suunnattujen uusien digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Esimerkiksi Terveyskylä-portaaliin suunnitellaan parhaillaan erilaisia viestintäkanavia ja vuorovaikutteisia toimint​oja myös vertaistukea varten.

Tutkimuksessa löydettiin tapa, jolla saa tietoa myös lasten potilaskokemuksesta sekä mitkä kysymykset ovat potilaan, perheen ja kehitystyön kannalta olennaisia.

