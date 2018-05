Juuri julkaistu: Vastasyntyneen ruokatorven korjausleikkaukset onnistuvat lähes aina

Suomessa syntyy vuosittain noin 20 lasta, joiden synnynnäinen ruokatorven puutos korjataan vastasyntyneenä. Lasten vaativat suolistoleikkaukset ovat suurelta osin keskitetty HUSiin, jossa lastenkirurgian osastonylilääkäri ja professori Risto Rintala on pitkän uransa aikana operoinut suoliston kehityshäiriöitä.

Ruokatorven puutoksessa eli ruokatorviatresiassa lapsen ruokatorven yläosa on umpipussi ja ruokatorven alaosa on yhdistynyt henkitorveen. Mikäli ruokatorvea ei korjata, menehtyy lapsi muutamassa päivässä. Ruokatorven yhdistämisleikkauksesta selviää 95 prosenttia vauvoista ja heistä 83 prosenttia elää täysin normaalilla ravinnolla. Tämä on kansainvälisessä vertailussa erinomainen tulos.

Ensimmäinen onnistunut ruokatorvenkorjausleikkaus tehtiin Lastenklinikalla 1949. Ensimmäisestä sadasta Lastenklinikalla operoidusta ruokatorvenpuutospotilaasta peräti 80 prosenttia menehtyi. Hoito on kuitenkin kehittynyt merkittävästi. Joka kolmannelle ruokatorvileikkauksessa olleelle lapselle tehdään muutaman kuukauden kuluessa ruokatorven ja mahalaukun välille läppä estämään ruuan takaisinvirtausta mahalaukusta ruokatorveen. Nykyään tämänkin leikkauksen onnistumisprosentti on huippuluokkaa.

Professori Risto Rintala on leikannut kaikki Suomen vaikea-asteiset peräsuoliepämuodostumat 1980-luvulta lähtien. Rintala on jäämässä eläkkeelle kesäkuussa, mutta tutkimus- ja kirurginen työ jatkuvat. Tutkimushankkeissa pyritään selvittämään synnynnäisten poikkeavuuksien geneettisiä taustoja tallentaen vaurioituneita kudoksia lasten biopankkiin. Kudosnäytteiden avulla selvitetään, minkälaisesta geneettisestä häiriöstä on kyse.

