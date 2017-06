Juuri julkaistu: Vatsa-aortan laajentuman hoito seulonnalla paremmaksi

27.6.2017 15:43 | HUS-kuntayhtymä

HUS:n Juuri julkaistu -sarjassa esitellään Meilahden kampuksella tuotettuja tieteellisiä julkaisuja. Tällä kertaa esitellään kansainvälisiä tutkimustuloksia, jotka kertovat aortan laajentumien hoidon tehostuneen 10 vuodessa. Silti Suomessa on vielä parannettavaa, koska seulontaa ei ole.

Juuri julkaistuista kohorttitutkimuksista selviää, että kuolleisuus puhkeamattoman vatsa-aortan laajentuman hoidon jälkeen vähenee jatkuvasti kaikissa maissa, joissa aneurysman kirugisen hoidon laatua on seurattu. Tutkimustiedon karttuessa Suomessakin on siirrytty vatsa-aortan aneurysmien avoleikkauksista suonensisäisiin toimenpiteisiin, joita tehdään maassamme jo puolessa tapauksista. Tämä on vähentänyt kuolleisuutta vatsa-aortan laajentumaan kaikissa potilasryhmissä.

Varhaisimmat diagnoosit tehdään maissa, joissa on aortan seinämän seulonta. Niissä tehdään myös vähemmän avoleikkauksia. Seulonnan avulla potilas pääsee varmemmin suonensisäiseen hoitoon, johon seulottujen potilaiden kuolleisuus on esimerkiksi Ruotsissa olematon eli 0,2 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriö teki viisi vuotta sitten Suomen osalta selvityksen, jossa päädyttiin siihen, että aortan seulonta olisi kustannustehokasta.

Joka kymmenennellä yli 75-vuotiaalla on vatsa-aortan laajentuma ja sen riski kasvaa iän myötä. Suomessa hoidetaan vuodessa kirurgisesti noin 400 elektiivistä vatsa-aortan laajentumaa. Hoitamaton laajentuma saattaa aiheuttaa valtimon repeytymän, mikä johtaa ilman leikkausta aina kuolemaan ja leikatuistakin noin 40 prosenttia kuolee 30 vuorokauden sisällä leikkauksesta.

Tutkimuksesta ja sen tuloksista voi lukea lisää internetsivuiltamme.

