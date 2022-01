JUURI NYT: Musta jää vaanii autoilijaa

”Kolhusesonki on alkamaisillaan, mutta etenkin juuri nyt on hyvin otolliset olosuhteet mustan jään ja muutenkin liukkaiden tiepintojen aiheuttamille onnettomuuksille”, suomalaisen vauriokorjaamoketju InCarin tekninen päällikkö Jerry Linjamäki toteaa.

Musta jää on erityisen vaarallista juuri siksi, ettei sitä oikeastaan huomaa tien pinnassa. Se syntyy helposti kaupunkialueilla, joissa on paljon tiepintoja, joiden alla on tyhjää.

”Mustaa jäätä syntyy helposti juuri niihin tien kohtiin, joissa ei ole alla lämmittävää maaperää. Tämmöisiähän kaupunkialueella ovat juuri sillat, rampit ja muut samantapaiset alueet. Mutta tällä hetkellä pääkaupunkiseudun tiet ovat muutenkin jäässä ja monena päivänä on sadellut alijäähtynyttä vettä. Se saa sekä autot että teiden pinnat jääkuorrutteisiksi”, Linjamäki sanoo.

Ennakoiva ajotapa ja oikeat tilannenopeudet ovat keskeisessä asemassa talviautoilijalle renkaasta huolimatta, mutta nopeuteen liittyvä arviointikyky ja ennakointi ovat erityisen tärkeitä juuri kitkarenkailla ajaville.

”Turvallisen ajotavan lisäksi vaikuttaa tietenkin renkaan kunto ja laatu. Täällä parhaiten toimii pohjoismaisiin olosuhteisiin suunnitellut renkaat. Turvaväli voi pelastaa monessa tilanteessa”, Linjamäki muistuttaa.

”Liikennevaloissa käy juuri nyt monesti niin, että edellä ajava auto jää sutimaan tyhjää pitkäksi aikaa eikä tunnu pääsevän liikkeelle. Sitten jonon hännillä tuleekin vähän kiire ehtiä vihreillä risteyksestä ja tilannenopeudet saattavat kasvaa kuin huomaamatta”, Jerry Linjamäki jatkaa.

Pito kuntoon näillä vinkeillä

Lähde liikkeelle ja kiihdytä niin, että vetävät pyörät eivät lyö tyhjää. Liikennevaloissa kannattaa pyrkiä välttämään jo valmiiksi liukkaita uria.

Aja kaarteisiin maltillisilla nopeuksilla, erityisesti rampeilla ja liittymissä.

Vältä voimakkaita ohjausliikkeitä.

Aja tiellä oleviin vesilammikoihin ja vesitäytteisiin ajouriin hitaalla vauhdilla. Myös lumivallit voivat imaista helposti renkaan pois ajouralta ja vaikuttaa pitoon.

Ohituksia kannattaa välttää kelin ollessa huono. Varo erityisesti lumivallien yli ajamista ajoväylien välissä.

Jos ajat autolla, jossa ei ole ABS-jarruja, vältä lukkojarrutusta. Pyörien ollessa lukossa autoa ei voi ohjata.

Aja tarpeeksi hitaasti.

(Lähde: Liikenneturva ja InCar)

(Kuva: Kuvatoimisto Rodeo/Juha Tuomi)