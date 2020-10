Juurisyy - Katja Reinan grafiikkaa Villa Elfvikin luontotalossa 7.10.– 29.11.2020

Juurisyy -näyttelyssä luontoaiheet näyttäytyvät erilaisten tunteiden ja elämäntilanteiden kuvaajina. Teoksillaan Reina haluaa muistuttaa meitä kaikkia vuorovaikutuksellisen luontosuhteen säilymisen tärkeydestä.

” Näyttelyn teoksissa olen pohtinut luonnon ja ihmisen tunteiden vuorovaikutusta. Ideat teoksiini ovat syntyneet luonnon keskellä – pää pilvissä ja varpaat vedessä. Olen pyrkinyt kiteyttämään mielen kuvavirtaa nopeiksi luonnoksiksi, joista osa on jatkanut kasvuaan kuviksi”, kertoo Katja Reina töidensä synnystä.

Teoksissa luonnon kappaleet toimivat symboleina. Ihmisillä on paljon yhteistä kaiken meitä ympäröivän elämän kanssa. Juurisyy -näyttelyn jokainen työ on uniikki. Toista tismalleen samanlaista teosta ei ole.

Näyttelytyöt on tehty rajatulla väriskaalalla ja niiden sävyt mukailevat ympäröivän luonnon värejä. Kuvat ovat muotokieleltään melko graafisia sisältäen kuitenkin yksityiskohtia, jotka tulevat esiin teoksia läheltä tarkasteltaessa.

Grafiikkatyön vedoksessa käytettyä laattaa on yleensä uusiokäytetty eri muodossa jossain toisessa teoksessa. Työskentelyssä on käytetty myrkyttömiä grafiikan menetelmiä ympäristöä kunnioittaen. Osassa teoksissa on kuvan tekemiseen käytetty kaatuneista puista kerättyjä juuria.

Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalon vaihtuvien näyttelyiden tilassa, Elfvikintie 4, Laajalahti, Espoo. Luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-15 ja su klo 10–16, pyhäinpäivänä la 31.10. klo 10-16. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin ja arkipyhinä talon aukioloaikoina. Sisäänpääsy luontotaloon ja Juurisyy -näyttelyyn on maksuton.