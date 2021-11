Juuso Mäkilähteen kodissa valaistuskin on älykästä

Schneider Electric investoi miljoona euroa Aalto-yliopiston ohjelmistokeskeisen automaation opetukseen 1.11.2021 10:42:45 EET | Tiedote

Schneider Electric on toimittanut Aalto-yliopiston Factory of the Future -yksikön opiskelijoiden käyttöön uusinta ohjelmistokeskeistä automaatioteknologiaa. Investointi ohjelmistoihin, lisensseihin ja opetuksen tukemiseen on yli miljoona euroa. Kyseessä on suuri panostus tulevaisuuden osaajien kouluttamiseen, sillä automaatiojärjestelmät monimutkaistuvat jatkuvasti, jolloin myös osaamisvaatimukset muuttuvat. Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric on aloittanut yhteistyön Aalto-yliopiston kanssa tulevaisuuden osaajien kouluttamiseksi. Schneiderin ohjelmistokeskeinen EcoStruxure Automation Expert -alusta on Aalto-yliopiston opiskelijoiden käytössä Aallon Factory of the Future -yksikössä. Investoinnin kokonaissumma on yli miljoona euroa. – Investointi mahdollistaa yli 120 tulevan automaatioammattilaisen opiskelun Aalto-yliopiston Factory of the future -tiloissa, kertoo Schneider Electric Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Vahvanen. – Kouluttaminen ohjelmistokeskei