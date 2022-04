Juustoportin tuotteita jatkossa myös mehuhyllyltä

Juustoportti on jalasjärveläinen yli 300 henkilöä työllistävä perheyritys. Juustoportilla on meijeri- ja juustolatoiminnan, sekä vegetehtaan lisäksi liikenneasemat Jalasjärvellä, Mäntsälässä, Kärsämäellä, Ylöjärvellä ja Kuopiossa, sekä ruokatehdas Kuopiossa. Juustoportti on monipuolisesti vastuullinen yritys, joka huolehtii ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnista. Tästä esimerkkinä on mm. sokeroimaton ja makeutusaineeton Hyvin-tuoteperhe, hiilineutraali Vapaan lehmän tuoteperhe, huomionosoitukset hyvänä työnantajana ja perinteisen toimialan uudistajana. Juustoportti on jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan luonut joka kuukausi yhden uuden, pysyvän työpaikan.