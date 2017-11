Juustoportista Euroopan ensimmäinen Welfare Quality -valvottu hyvinvointimeijeri

Juustoportti on jalasjärveläinen perheyritys, joka on kasvanut viidessäkymmenessä vuodessa pienestä maatilajuustolasta yli 200 henkeä työllistäväksi kasvuyritykseksi. Juustoportilla on meijeritoiminnan lisäksi kahvila-ravintolat Jalasjärvellä, Mäntsälässä ja Kärsämäellä, sekä ruokatuotteita valmistava Kasvis Galleria Kuopiossa. Suomessa Juustoportti tunnetaan hyvänä työnantajana ja toimialansa vastuullisena uudistajana, sekä edelläkävijänä ympäristöasioissa. Juustoportin tuotteet ovat saaneet useita tunnustuksia niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti. Juustoportti on jo parinkymmenen vuoden ajan luonut joka kuukausi yhden uuden pysyvän työpaikan Suomeen.