Juvanpuistoon aukesi Espoon seitsemäs tekojää

Espoossa on tänä talvena kaikkiaan seitsemän tekojäätä, joista uusin tulokas on Juvanpuiston tekojää Pohjois-Espooseen. Muita tekojäitä ovat Tapiolan Jääpuutarha, Tapion kenttä, Leppävaara, Säteri, Keski-Espoo ja Espoonlahti.

Juvanpuiston tekojää valmistui tänään. Muut auki olevat tekojäät tällä hetkellä ovat Tapiolan Jääpuutarha, Leppävaaran urheilupuiston kaukalo sekä Säterin tekojää.

Tapion kentän tekojää aukeaa keskiviikkona 28.11.

Keski-Espoon ja Espoonlahden tekojäät puolestaan avataan marras-joulukuun vaihteessa.

Tekojäillä luistelu on Espoossa maksutonta. Jääkiekon ja muiden mailapelien pelaaminen on sallittua erikseen merkityillä alueilla. Jääpuutarhassa mailat ovat kokonaan kiellettyjä.

Myös lumetus on aloitettu yöpakkasten myötä ja Oittaalla on ensi viikolla mahdollisuus jo päästä hiihtämään. Tavoitteena on, että tiistaina 27.11. latua olisi 700 metriä. Leppävaarassa lumetus aloitetaan Oittaan valmistuttua.

Tarkemmat tiedot, osoitteet ja tekojäiden sekä latujen kuntotiedot löytyvät osoitteesta www.ulkoliikunta.fi

Lisätietoja:

Liikuntapalvelupäällikkö Jarmo Ikävalko, jarmo.ikavalko@espoo.fi, puh. 043-8253215

Liikuntapaikkapäällikkö Jari Järvi, jari.jarvi@espoo.fi, puh. 050-5535649