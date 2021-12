Jykia myy Jyväskylän vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston Senaatti-kiinteistöille

Jykia käynnistää Woodspinin tehdashankkeen Jyväskylän Eteläporttiin 6.7.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Eteläportin toinen suuri tehdashanke käynnistyy, kun Spinnovan ja Suzanon yhteisyritys Woodspinin kuitutehtaan rakentaminen alkaa. Jykia rakennuttaa materiaali-innovaatioyhtiö Spinnovan ja selluyhtiö Suzanon yhteisyritykselle, Woodspin Oy:lle tehtaan. Tehtaassa tullaan valmistamaan kuitua selluloosasta tekstiiliteollisuuden tarpeisiin ja tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2022 lopussa. Samassa kiinteistössä tulee toimimaan myös Suzano Finland Oy:n MFC-laitos sekä Spinnovan tuotekehitys ja pääkonttori. Hankkeen kokonaisarvo on noin 50 miljoonaa euroa, josta Jykian investoinnin osuus on noin 20 miljoonaa euroa. Naapuritontille on nousemassa DBSantasalon teollisuusvaihteita valmistava tehdas, joka myös on Jykian johtama hanke.