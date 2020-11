Jykia rakennuttaa David Brown Santasalolle uuden tuotantolaitoksen Jyväskylän Eteläporttiin

Vaihdevalmistaja David Brown Santasalo (DBSantasalo) ja kiinteistökehittäjä Jykia ovat sopineet 15 miljoonan euron rakennushankkeesta Eteläporttiin. Lisäksi DBSantasalo investoi uuden tehtaan laitteisiin yli 7 miljoonaa euroa. Hanke käsittää tuotanto- ja kokoonpanolinjan lisäksi varasto- ja toimistotilaa. Kiinteistön kokonaispinta-ala on yhteensä lähes 10 000 m². Rakennustyöt alkavat marraskuussa 2020.

Euroopan päätehdas Jyväskylän Eteläporttiin

Hanke toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kooltaan noin 3 700 m² uusi teollisuusvaihteiden välitysosien tuotantolinja. Tehdas valmistuu syksyllä 2021. Toinen rakennusvaihe käsittää noin 6 000 m² tuotanto- ja logistiikkatilaa ja se valmistuu syksyllä 2022.

"Jyväskylän Eteläportti on valikoitunut brittiläisomisteisen DBSantasalo-konsernin tehtaan sijoituspaikaksi. Muut päätehtaamme ovat Kiinassa ja Englannissa. Näistä Suomen investoinnilla on korkein prioriteetti ja Suomi on myös näistä investointihankkeista suurin”, kertoo David Brown Santasalo Finlandin toimitusjohtaja Pekka Leskinen.

Toteutus kumppanuushankkeena

Hankkeen suunnittelu on käynnistetty keväällä 2020, urakkakilpailutus on tehty lokakuussa ja rakennustyöt alkavat marraskuussa 2020. DBSantasalo on tehnyt tuotannonsuunnittelua alkuvuodesta lähtien ja se on mahdollistanut nopean aikataulun rakennuksen teknisessä suunnittelussa.

”Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että etenemme vauhdikkaasti. Tämä on mahdollista, kun parhaat ammattilaiset on koottu yhteen”, kertoo Jykian toimitusjohtaja Seija Takanen.

”Toteutamme hankkeen kumppanuushankkeena, jossa DBSantasalo on vuokralainen ja hankkeen kokonaisvastuu on Jykialla. DBSantasalo on mukana kohteen suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa, mutta Jykia hoitaa hankkeen avaimet käteen -periaatteella. Hankkeen laatu- ja varustetaso sekä laajuus on suunniteltu DBSantasalon tarpeiden mukaan ja yhdessä olemme hakeneet kohteelle hyväksyttävän kustannustason”, jatkaa Takanen.

Lisää työpaikkoja

Tällä hetkellä DBSantasalo Finland työllistää 159 henkilöä, joista Jyväskylässä työskentelee 117 henkilöä.

Rakentamisen aikana syntyvien työpaikkojen välitön vaikutus on 122 henkilötyövuotta ja välillinen 122 henkilötyövuotta, eli yhteensä 244. Lisäksi tehtaan toiminnan aikaiset välilliset työllisyysvaikutukset ovat 102 henkilötyövuotta. Eli alihankkijoissa ym. muissa palveluketjuissa syntyy tehtaan toiminnan kautta tämän verran työtä.

”Uuden tehtaan myötä rekrytointitarpeemme tulee olemaan noin 25 henkeä”, summaa toimitusjohtaja Leskinen.

”DBSantasalon toimintojen laajentaminen Jyväskylässä on loistava esimerkki Eteläportin vetovoimaisuudesta. Meillä on tarjota kansainväliselle yritykselle korkeaa osaamista, hyviä osaajia ja myös ammattitaitoa hankkeen onnistuneeseen läpivientiin”, sanoo Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

”Vallitsevassa taloustilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että yrityksemme pystyvät kasvamaan ja heille tarjotaan kasvun mahdollisuuksia. Tämä on keskeisin elinkeinopoliittinen tehtävämme”, jatkaa Koivisto.

Hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu NCC Suomi Oy.

Hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy. Rakennesuunnittelusta vastaa Sweco Rakennetekniikka Oy, sähkösuunnittelusta Sweco Talotekniikka Oy, LVI-suunnittelusta Insinööritoimisto Mittatyö Timo Holopainen Ky, maa- ja pohjarakennussuunnittelusta Insinööritoimisto Geo-Control Oy ja tuotannon layout-suunnittelusta Elomatic.