Jylhänrannan silta uusitaan Siikalatvalla

Ouluntiellä (Vt 4) Siikalatvan kunnassa sijaitsevan Jylhänrannan sillan rakentaminen käynnistyy.

Rakennustyöt sisältävät vanhan sillan purkamisen ja uuden rakentamisen.

Nykyisen sillan kohdalle on rakennettu uuden sillan rakentamisen ajaksi kiertotie, joka on käytössä elokuulle 2021. Nopeusrajoitus kiertotiellä on 30 km/h. Liikenne siirretään kiertotielle viikolla 3.

Töiden on määrä valmistua kokonaisuudessaan lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsijana Suomen Maastorakentajat Oy.

Ajantasaiset tiedot tietöistä: