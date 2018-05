Jyri on osa meitä – oma selkeä vastuu motivoi työharjoittelijaa

Jaa

-Töihin on mukava tulla, kun työkaverit moikkaavat, kertoo 26-vuotias Jyri Junnikkala. Hän on työharjoittelussa Pitskun Kanttiinissa. -Mun työpäivään kuuluu vesien ja juomalasien laitto aamulla, ennen kuin lounasaika alkaa, Jyri kertoo. Työpäivä on lyhyt, vain puolitoista tuntia. Juuri sen pidempään voimavarat eivät tällä hetkellä riittäisi. Jyrin vastuulla on yksi vilkkaan lounasravintolan aamun työvaiheista. Työtehtävä on selkeä ja sen voi hoitaa omaan tahtiinsa. Pitskun Kanttiini omistaja Kirsi Lehtisellä on kokemusta osatyökykyisten palkkaamisesta sekä työharjoittelijoita että työkokeilijoista jo vuosia. -Ravintola-alalta löytyy monia sopivan kokoisia työtehtäviä ja vastuita, joita voidaan opetella työharjoittelijoiden kanssa. Kyse on pikemminkin siitä, että löytyy sopiva henkilö ja yrityksellä on halua kantaa tällä tavoin yhteiskuntavastuuta, sanoo Lehtinen. Heikommassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön on vaikea päästä töihin, jos siitä ei ole mitään kokemusta, jatkaa Lehtinen

Selkeä työtehtävä ja oma vastuu motivoivat Jyriä, joka on työharjoittelussa Pitskun kanttiinissa.

Työhönvalmentaja apuna perehdytyksessä Työhönvalmentajan tuki on Lehtisen mukaan tärkeää. -Perehdyttämisvaihe on kriittinen, ja siihen henkilökunnan työpanosta ei ole mahdollista laittaa niin paljon kun tarvittaisiin. Työharjoittelusta tulee onnistunut, kun työntekijällä on aikaa perehtyä tehtäväänsä rauhassa. Nyt Jyri on jo osa meitä, sanoo Lehtinen tyytyväisenä. Työhönvalmentaja Paula Koskinen-Nordberg auttoi Jyrin alkuun. -Olin ensimmäiset päivät mukana ja opettelimme hommat yhdessä. Nyt Jyri tulee töihin itsenäisesti ja on päässyt tehtäviinsä hyvin sisälle, kertoo Koskinen-Nordberg. Työhönvalmentaja on koko työkokeilun ajan sovitusti sekä työntekijän että työnantajan ja työyhteisön tukena. Työelämätaitoja ja osallisuutta -Työharjoittelijalta edellytetään periaatteessa ihan samaa kuin vakituiselta henkilökunnalta. Jos vaikka myöhästyy töistä tai on sairaana, siitä pitää ilmoittaa - muutenhan työkaverit jäävät pulaan. Samoin häneltä odotetaan vastuuta omasta tehtävästään. Vain siten oppii vastuuta ja työelämän vaatimuksia, Lehtinen sanoo. Kornetin työhönvalmennus on Rinnekodin tarjoama palvelu kehitysvammaisille, autisminkirjon sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. -Vuosittain tarjoamme kokemuksen työelämän osallisuudesta kymmenille asiakkaillemme. Palkkatyöhön asti eteneminen on myös mahdollista ja niistä onnistumisista iloitsemme porukalla, sanoo Anne Toikko, Kornetin työhönvalmennuksen esimies. -Pienetkin työt, joita asiakkaamme tekevät yrityksissä, ovat heille hyvin merkityksellisiä. Toikko kannustaa yrityksiä rohkeasti tarjoamaan työelämän kokemuksia heikoimmassa työmarkkinatilanteessa oleville – samalla myös työyhteisö saa hienon kokemuksen. Teksti: Taina Rönnqvist

Kuva: Antti Suorttanen

Avainsanat työharjoittelutyöhönvalmentaja

Yhteyshenkilöt

Kuvat Selkeä työtehtävä ja oma vastuu motivoivat Jyriä, joka on työharjoittelussa Pitskun kanttiinissa. Lataa