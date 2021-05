Jyrki Lehtola kirjoittaa Tunteista

Nykyajan suuri keksintö on se, että jokainen tunne on yhtä arvokas, ja siksi kaikki tunteet on tuotava esiin, jotta itsekin kasvaisi arvoa niiden avulla. Tuloksena on tunnepuheen runtelema maailma, jossa ei elä muita kuin äänekkäästi tunteva minä. – Esseetrilogiansa toisessa osassa Jyrki Lehtola luovii tunteiden aallokossa.

"Kauheaa, hauskaa ja kauhean hauskaa luettavaa", arvioitiin Helsingin Sanomissa Jyrki Lehtolan edellistä esseekirjaa Tesla metsässä. Esseetrilogiansa toisessa osassa Tunteista Lehtola luovii tunteiden aallokossa kirjoituksissa, jotka käsittelevät muun muassa koronavirusta, työelämää, ilmastonmuutosta, autofiktiota, sosiaalista mediaa ja journalismia. *** Jyrki Lehtola (s. 1963) on helsinkiläinen kirjoittaja, jolta on aiemmin ilmestynyt noin yhdeksän teosta. Kirjojen lisäksi hän kirjoittaa kolumneja muun muassa Ilta-Sanomiin. Hän on myös käsikirjoittanut television viihdeohjelmia.

