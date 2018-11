Jyty: 100 år av uppbyggande av välfärdssamhället

Jytyn liittovaltuusto: Koulutusleikkaukset näkyvät nuorten syrjäytymisenä 29.11.2018 14:55 | Tiedote

Jytyn liittovaltuusto on erittäin huolissaan nuorten ja parhaassa työiässä olevien syrjäytymisestä. Liian moni nuori jää yksin ilman riittävää tukea, koulutusta ja työtä. Liittovaltuuston mielestä on erittäin lyhytnäköistä leikata juuri koulutuksesta, joka on suomalaisen yhteiskunnan ja kilpailukyvyn tukiranka.