Jyty: Budjetilla irti irtisanomisten tieltä

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki varoittaa vuoden 2019 budjetin valmisteluun kokoontunutta maan hallitusta toimista, joilla leikataan kuntien valtionosuuksista ja sitä kautta myös mm. tukipalveluita tuottavien naisvaltaisten alojen työntekijöiltä. Viimeisimpänä esimerkkinä Lahden ammattikorkeakoulu (LamK), jossa henkilöstölle ilmoitettiin 7.8. elokuun 20. päivä alkavista yt-neuvotteluista, joilla haetaan kolmen miljoonan säästöjä ensi vuodelle. Se tarkoittaisi henkilöstömenoissa noin 50 henkilötyövuoden suuruista euromäärää. Tällä hetkellä Lamkissa on 364 kokoaikaista työntekijää.

Hallitus on leikannut ammattikorkeakoulujen rahoitusta noin neljänneksellä viime vuosina. Tästä syystä vastaavia yt-neuvotteluja eri puolilla Suomea toimivissa ammattikorkeakouluissa on käyty viime vuosina runsaasti.

Valtiovarainministeriö on tällä viikolla alkaneiden budjettivalmistelujen yhteydessä puhunut myös ansiotuloverotuksen alentamisesta. Pihlajamäen mukaan tuloverokevennykset ovat yksi mahdollisuus lisätä kansalaisten ostovoimaa, mutta jos näin menetellään, valtion on kompensoitava täysimääräisesti kevennyksistä koituvat verotulojen menetykset kunnille. Muussa tapauksessa uhkana on, että kunnat hakevat säästöjä – jälleen kerran - mm. henkilöstömenoista. ”Ensi vuoden budjettipäätöksillä on päästävä irti irtisanomisten tieltä.”

Pihlajamäki painottaa, että Suomen talous on vahvistunut parin vuoden aikana enemmän kuin kukaan uskoi lähinnä hyvän kansainvälisen talouskehityksen seurauksena.

Pihlajamäki muistuttaa, että kilpailukykysopimukseen liittyvistä vain julkisen sektorin työntekijöihin kohdistuvista epäoikeudenmukaisista leikkauksista päätettiin täysin vääriin talousennusteisiin vedoten. Kaiken lisäksi ne aiheuttivat kunnille melkoiset verotulomenetykset.

”Nyt, hyvässä taloustilanteessa, olisi hallituksellakin korjausliikkeen paikka, jolla lomarahaleikkaukset peruttaisiin kikyn viimeisen vuoden 2019 osalta. ”

