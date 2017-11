Jyty: Kunta-alan neuvottelut käyntiin - palkankorotuspaine kova

Ensi tiistaina 28. marraskuuta kokoontuu kunta-alan pääneuvottelijaryhmä sopimusneuvotteluiden epäviralliseen avaukseen. Vaikka tapaamisia on järjestetty pitkin vuotta, varsinaiset neuvottelut avataan tiistaiaamuna. Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäen mukaan on selvää, että palkankorotusten tulee olla vähintään vientialojen tasolla.

– Kuntasektorin ja kirkon alan palkankorotuspaine on kova, sillä palkkojen kehitys on ollut jo pitkään heikko. Etenkin lomarahaleikkaus verotti rajusti naisvaltaisen julkisen sektorin palkkoja, Jytyn puheenjohtaja korostaa.

Melko varmaa on, että kunta-alan pääsopijajärjestöt tulevat antamaan yhteisiä sopimustavoitteita. Yhteinen näkemys on ainakin se, että lomarahaleikkaus on kompensoitava.

– Neuvotteluista on tulossa haasteelliset ja palkankorotuksen muodosta tulee varmaankin myös vääntöä. Pelkkä prosenttikorotus ei Jytylle käy, Pihlajamäki huomauttaa.

Euromääräiset palkankorotukset sopivat Jytylle, koska ne nostavat matalampia palkkoja ja vaikuttavat palkkatasa-arvoon. Pelkkä prosenttikorotus merkitsisi takapakkia palkkatasa-arvolle.

– Jytyssä ollaan myös päivittämässä työtaistelusuunnitelmia ja toimintaohjeita, Pihlajamäki sanoo.

Sopimusneuvottelut ovat käynnistyneet myös kirkon alalla, jossa haetaan yhtä lailla palkankorotuksia. Jytyn puheenjohtaja pitää etenkin kirkon taloudellisen tilanteen vaikutusta henkilöstöön erittäin huolestuttavana.

Seurakunnissa on käyty tänä syksynä ennätyksellinen määrä yt-neuvotteluja, jotka tähtäävät henkilöstön vähentämiseen. Eläköityvien tilalle ei palkata uusia ja työt jaetaan jäljelle jääville.

Jytyn puheenjohtaja puhui tulevista sopimusneuvotteluista Lapin seurakuntahenkilöstön 30-vuotisjuhlassa 24.11. sekä Jyty Rovaniemen 70-vuotisjuhlissa 25.11. Rovaniemellä.

Lisätietoja: Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.