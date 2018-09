Jyty: Många osäkerhetsfaktorer med personalens överflyttningar till landskapen

Jyty: Irtisanomissuoja vuoteen 2025 6.9.2018 10:00 | Tiedote

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn maakuntauudistusseminaarissa 6.9. Tampereella puhuneen Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan vuosikausia väännetty sote- ja maakuntauudistus on pitkittynyt ja samalla mutkistunut jatkuvasta kiireestä johtuvan heikon valmistelun seurauksena. Näin on käynyt erityisesti sanaparin ensimmäiselle sote-osalle. ”Kompromissit ovat seuranneet toinen toistaan, ja sen jälkeen on ryhdytty vääntämään, miten kompromissit saataisiin runnottua perustuslain raameihin”, Pihlajamäki kuvailee.