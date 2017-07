Jyty: Miesten ja naisten tasa-arvoa edistettävä samanaikaisesti

12.7.2017 11:45 | Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Tasa-arvoa tulee edistää sekä nais- että miesnäkökulma huomioiden. Todellinen tasa-arvo voidaan saavuttaa vain, jos miesten tasa-arvoa edistetään tasapuolisesti naisten tasa-arvon kanssa, korosti Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki Porin SuomiAreenalla 12.7.

Tasa-arvokeskustelun keskiössä on ollut perinteisesti naisten tasa-arvo-ongelmat. Miehet kohtaavat kuitenkin yhtä lailla monenlaista epätasa-arvoa, joka näkyy esimerkiksi koulutuksessa, perhe- ja työelämässä, syrjäytymisessä ja huono-osaisuuden kasaantumisessa.

– Päihteiden väärinkäyttö, terveysongelmat, pitkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen ovat esimerkkejä miehille kasaantuvista sosiaalisista ongelmista, joiden korjaamiseen tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Pitkäaikaisesti työttömien ja syrjäytyneiden kustannukset yhteiskunnalle ovat taloudellisesti valtavat puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä, Pihlajamäki huomauttaa.

Koulutus ehkäisee syrjäytymistä

Monien tilastojen mukaan miehet ovat jääneet naisista jälkeen eriasteisessa koulutuksessa. Esimerkiksi korkea-asteen tutkinnon suorittaneista enemmistö yli 60 % on naisia ja miesten osuus on laskenut alle 40 %:n. Määrällisesti naisista suorittaa korkea-asteen tutkinnon kolmasosa enemmän kuin miehet. Koulutus on tärkeää, sillä esimerkiksi korkea-asteen tutkinnon suorittaminen auttaa ratkaisevasti työllistymisessä.

Ongelmana on myös työmarkkinoiden ja koulutuksen voimakas sukupuolinen eriytyminen. Yhä edelleen naiset työskentelevät pääsääntöisesti hoiva-aloilla, terveydenhuollossa ja opetusalalla ja miehet tekniikan, kuljetuksen ja rakennusten alalla. Julkinen sektori on naisvaltaista ja yksityinen miesvaltaista.

– Työmarkkinoiden jyrkkärajaisesta eriytymisestä naisten ja miesten töihin tulee päästä eroon. Työmarkkinoiden sukupuolinen jakautuminen pitää yllä rakenteellista epätasa-arvoa yhteiskunnassa, joka vaikuttaa monella tasolla, Pihlajamäki sanoo.

Tasa-arvoista vanhemmuutta edistettävä

Työn ja perhe-elämän yhdistäminen tulee olla mahdollista niin, että äideillä ja isillä on tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua perhe-elämään. Lapsella tulee olla oikeus molempiin vanhempiinsa ja tasa-arvoisen vanhemmuuden ideaalia tulee kunnioittaa myös parisuhteen erotilanteissa.

Tasa-arvosta keskusteltaessa tulee huomiota kiinnittää myös sellaiseen lainsäädäntöön, jossa kansalaiset asetetaan selkeästi sukupuolen perusteella eriarvoiseen asemaan.

Miesten syrjäytymisestä ja tasa-arvo-ongelmista keskustellaan SuomiAreenalla Porissa keskiviikkona 12.7. kello 11.45. Antinkatu 5:ssä, jossa keskustelijoina ovat Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, arkkipiispa Kari Mäkinen sekä opettaja-kolumnisti Arno Kotro. STTK:n järjestämässä keskustelussa juontajana toimii Marja-Liisa Rajakangas.

Lisätietoja:

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

*Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.