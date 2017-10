Jyty: Palkkatasa-arvo nostettava neuvottelupöytään

Jyty: Valinnanvapausmallissa pienet toimijat väliinputoajia 12.10.2017 09:36 | Tiedote

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa katsoo, että hallituksen esitys valinnanvapausmallista on sosiaalipuolen osalta mennyt oikeaan suuntaan, koska nyt sote-keskuksille on annettu vain ohjaavia ja neuvovia tehtäviä. Muut sosiaalipuolen tehtävät jäävät julkiselle sektorille. Perusteluna on oikeutetusti ollut se, että merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävät tehtävät kuuluvat viranomaisille. Pelkona on kuitenkin, että mm. nykyiset kolmannen sektorin ja paikallisen tason toimijat jäävät suurten yritysten jalkoihin.