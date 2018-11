Jyty: Palkkatasa-arvo toteutuu valitettavan hitaasti

Jyty keskeyttää järjestölliset toimet – kolmikantaisen yhteistyön kunnia palautettava! 26.10.2018 16:50 | Tiedote

Nykyhallitus on koko 3,5 vuoden taipaleensa aikana pyrkinyt eroon kolmikantaisesta yhteistyöstä, joka on tarkoittanut käytännössä sitä, että hallitus ei ole juuri välittänyt järjestäyneiden työntekijöiden mielipiteistä. Samalla viime aikojen julkisessa keskustelussa on käynyt konkreettisesti ilmi, miten Suomen Yrittäjät -etujärjestö kumppaneineen on päässyt sanelemaan, mitä hallituksen pitää tehdä.