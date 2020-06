Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki saa tukea jatkokaudelle

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn sitoutumattomien ja Keskustan ryhmän edustajat esittävät, että Jytyn puheenjohtajana valittaisiin jatkamaan liiton nykyinen puheenjohtaja Maija Pihlajamäki seuraavassa sääntömääräisessä liittovaltuuston kokouksessa marraskuussa 2020, jolloin liiton puheenjohtaja valitaan seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Pyyntö asettumisesta ehdokkaaksi esitettiin liittovaltuuston kokouksessa 10.6., jolloin valtuusto kokoontui käsittelemään kevään aikana sopimusneuvottelukierroksella saavutettuja neuvottelutuloksia.



Maija Pihlajamäki ilmoitti pyynnön jälkeen olevansa käytettävissä jatkamaan puheenjohtajana, jos hänet tehtävään valitaan.



Liittoa vuodesta 2010 johtanut puheenjohtaja Maija Pihlajamäki on valmistunut hallintotieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta vuonna 1993 pääaineenaan julkishallinto. Hän on toiminut ennen Jytyn puheenjohtajaksi valintaa Keskustan kaupunkitoiminnan suunnittelupäällikkönä sekä saman työnantajan palveluksessa kunta- ja maakuntasihteerinä.



Työhistoria sisältää työtehtäviä myös Mielenterveyden keskusliitossa Länsi-Suomen aluetoiminnan vetäjänä, vs. talouspäällikkönä seurakunnassa sekä työskentelyä ulkomailla mm. Brysselissä europarlamentaarikon erityisavustajana. Lisäksi hän on toiminut Virossa uusyrityskeskuksessa asiantuntijana ja konsulttina.



Pihlajamäki harrastaa mm. liikuntaa, pilatesta ja lukemista. Hän on syntynyt Lehtimäellä Etelä-Pohjanmaalla.



Lisätietoja: liittovaltuutettu Anne Luiro, puh. 040 7565121



* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä 84 % on naisia.