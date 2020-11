JYU avoin avaa ovensa työttömille ja lomautetuille: Opinnot maksutta vuoden 2021 loppuun saakka 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa maksuttomat opinnot työttömille ja lomautetuille vuoden 2021 loppuun saakka. Tällä kokeilulla avoin yliopisto kehittää toimintamallia, joka edistää opintotavoitteiden toteutumista kestävästi. Maksuttomuuden edellytyksenä on ilmaisen orientaatiokurssin suorittaminen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Opiskelu avoimessa yliopistossa kehittää työelämässä tarvittavia valmiuksia. Moni hakee täydennystä koulutukseensa, osa etsii tai opiskelee itselleen uutta urapolkua, toiset tavoittelevat tutkintokoulutuspaikkaa. Epävarmana aikana avoin yliopisto on pystynyt vastaamaan koulutustarpeisiin joustavasti, mikä on näkynyt avoimessa yliopistossa runsaana opiskelijamääränä.

”Koska avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia, osa niistä kiinnostuneista henkilöistä joutuu valitettavasti rajoittamaan opintohaaveitaan taloudellisista syistä. Haluamme nyt tarjota mahdollisuuden tavoitteelliseen opiskeluun myös heille”, avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen sanoo.

Jos opiskelu kuuluu tulevaisuuden suunnitelmiin, kannattaa toimia nyt. Maksuttomuuden edellytyksenä ovat orientaatiokurssin suorittaminen ja todistus työttömyydestä tai lomautuksesta 31.12.2020 mennessä.

Mahdollisuus opintotavoitteiden saavuttamiseen

Kokeilulla halutaan luoda työttömien ja lomautettujen opiskelumahdollisuuksien lisäksi tavoitteellista suhtautumista opiskeluun sekä toimintamallia, jolla opinnot onnistuvat.

”Opiskelu vie aikaa ja vaatii työtä, usein alussa myös opiskelutaitojen oppimista. Siksi opintotavoitteiden toteuttaminen on mahdollista tässä kokeilussa vuoden 2021 loppuun saakka. Ja koska tavoitteet ovat yksilöllisiä, tarjolla on koko Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintotarjonta. Siihen voi tutustua opinto-oppaassamme”, Lerkkanen sanoo.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on jo pitkään kehitetty ohjauksellisia käytäntöjä niin, että opiskelijat saisivat tarvitsemansa tuen opintojen aikana.

Kaikille avoin ja maksuton Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -verkkokurssi, joka on opintojen maksuttomuuden edellytys, on yksi kehittämisen konkreettisista tuloksista. Se valmistaa opiskelijaa onnistumaan opinnoissa muun muassa ohjaamalla opintojen suunnittelussa, ohjaustarpeen arvioinnilla ja tutustuttamalla akateemisen opiskelun vaatimuksiin ja taitoihin.

Kädenojennus myös heille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa

Samaan aikaan työttömille ja lomautetuille mahdollistettavien maksuttomien opintojen kanssa Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa kädenojennusta henkilöille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa tai opiskelupaikkaa. Mahdollisuus 25 opintopisteen opintomaksujen hyvitykseen Jyväskylän yliopiston avoimen väylällä 31.3.2021 mennessä kannustaa tavoittelemaan tutkintoa.

Avoimen väylä on yksi hakutapa yliopistoon. Avoimen väylällä on mahdollista opiskella tutkintotavoitteisesti JYU:n yliopisto-opintoja, jotka voi sisällyttää myöhemmin tutkintoon. Väylällä opiskeleminen on myös tutustumista yliopisto-opiskeluun ja valittuun alaan ennen hakemista tutkintokoulutukseen.