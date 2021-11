Jyväs-Parkki ja Jyväskylän kaupunki kehittävät yhdessä kaupunkikeskustaa: Marraskuussa alkava ilmaisen parkkilauantain kampanja on yksi kokeiluista

Kaupunkikeskustan kehittämishankkeet ovat usein hitaita ja vaativat pitkiä valmisteluja, joten kaupunkiympäristöön vaikuttavat lyhyen aikavälin toimenpiteet ovat tervetulleita. Yksi merkittävä kokeilu vuonna 2021 on ilmaisen parkkiajan tarjoaminen Jyväs-Parkin keskustan pysäköintitaloissa.

– Pitkän aikavälin kehittämisohjelmien lisäksi yksittäiset kampanja-tyyliset toimenpiteet ovat tärkeitä avauksia ja kokeiluja. Niiden avulla saadaan tärkeää tietoa siitä, millaisia vaikutuksia toimenpiteillä on ydinkeskustan eloon, kertoo Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittämiseen erikoistunut Janne Viitamies.

– Ilmaista parkkiaikaa on pohdittu jo jonkin aikaa, ja lauantai valikoitui päiväksi hyvänä ostostentekopäivänä. Tällöin kaupunkilaisilla on aikaa käyttää myös muita keskustan palveluita, kuten kahviloita ja ravintoloita, joita meillä Jyväskylän sydämessä on toista sataa, Viitamies avaa.

Maksamista helpottava muutos parkkeerauksen malliin

Kokeilun toimeenpanijana Jyväs-Parkki huolehtii, että parkkitalojen käyttäjä saa ilmaiset tuntinsa talvilauantaisin sujuvasti. Entistä sujuvamman parkkeerauksen mahdollistaa Moovy-palvelu, johon Jyväs-Parkki on siirtymässä lähitulevaisuudessa kokonaan.

– Talvilauantaiden ilmainen parkkiaika on hyödynnettävissä Moovy-sovelluksen kautta, jonka olemme ottaneet käyttöön nelisen vuotta sitten. Olemme 1.11.2021 alkaen laajentaneet Moovy-tuotetarjontaa yksityisille kuukausiasiakkaillemme, ja yritysasiakkaille paremmin sopivia Moovy-sopimustuotteita on tavoitteena saada käyttöön ensi vuoden aikana. Tavoitteena on päästä pysäköintilipukkeista kokonaan eroon seuraavien vuosien aikana, ja tämä on hyvä paikka muillekin kokeilla sovellusta, Jyväs-Parkin toimitusjohtaja Hannu Leskinen kertoo.

Omalle älypuhelimelle ladattava sovellus on kokonaisuudessaan kätevä: parkkitaloissa asioitaessa puomit nousevat automaattisesti rekisteritunnistuksella eikä tarvitse käydä kassalla, kadunvarsilla ei tarvitse kuin napauttaa parkkiaika sovelluksesta käyntiin, aikaa voi lisätä etänä pysäköintiin eikä käyttämätöntä aikaa sovelluksen ansiosta jää.

– Lähtökohtana sovellukseen siirtymisessä on helppouden tarjoaminen asiakkaalle, Leskinen toteaa.

Jyväs-Parkki ja Jyväskylän kaupunki tarjoavat Jyväs-Parkin kuuden keskusta-alueen pysäköintitalossa ilmaista parkkiaikaa alkavilta 2 tunnilta lauantaisin 6.11.2021–29.1.2022 klo 6–18.

Joulun aikaan Jyväskylän sydämessä tullaan näkemään myös muun muassa kulttuuriyksiköiden järjestämää ohjelmaa sekä lapsiparkki, jonne perheen pienimmät voivat jäädä ammattilaisten huomiin vanhempien jouluostosten ajaksi.