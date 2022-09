Jyväs-Parkki ja Jyväskylän kaupunki kehittävät yhdessä kaupunkikeskustaa: Viime vuodenvaihteessa kiitosta saanut ilmaisen parkkilauantain kampanja jatkuu lokakuussa

Kaupunkikeskustan kehittämishankkeet ovat usein hitaita ja vaativat pitkiä valmisteluja, joten kaupunkiympäristöön vaikuttavat lyhyen aikavälin toimenpiteet ovat tervetulleita. Yksi merkittävä kokeilu tehtiin vuodenvaihteessa 2021–2022, kun kahden veloituksettoman parkkitunnin kampanja toteutettiin Jyväs-Parkin keskustan pysäköintitaloissa.



– Pitkän aikavälin kehittämisohjelmien lisäksi yksittäiset kampanjat tuovat kehittämisen näkyviin konkreettisesti ja ovat tärkeitä avauksia. Niiden avulla saadaan tärkeää tietoa siitä, millaisia vaikutuksia toimenpiteillä on kaupungilla käymiseen, kertoo Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittämiseen erikoistunut Janne Viitamies.



– Kaupungin näkökulmasta viimevuotinen kampanja onnistui monella tavoin. Se lisäsi lauantaista keskustassa käyntiä aikaisempiin vuosiin verrattuna, ja olemme saaneet kampanjasta hyvää palautetta ydinkeskustan yrityksiltä, Viitamies kertoo edellisvuoden kokemuksista.



Jyväs-Parkin toimitusjohtaja Hannu Leskinen kertoo, että yleisöltä kiitosta kerännyt kampanja aloitetaan tänä vuonna aikaisemmin, ja veloituksetta parkkeeraaminen kahden tunnin ajan jatkuu talvilauantaisin vuoden loppuun asti.



Moovy-sovellus palvelee entistäkin monipuolisemmin



Kampanjan toteuttajana Jyväs-Parkki huolehtii, että parkkitalojen käyttäjä saa ilmaiset tuntinsa talvilauantaisin sujuvasti. Entistä sujuvamman parkkeerauksen mahdollistaa tälläkin kertaa Moovy-palvelu, jonka merkitys Jyväs-Parkin tuotetarjonnassa on entisestään kasvanut vuoden 2022 aikana.



– Talvilauantaiden ilmainen parkkiaika on jälleen hyödynnettävissä Moovy-sovelluksella. Keväällä 2022 laajensimme Moovy-tuotetarjontaa yritysasiakkaille, jotka haluavat pysäköintiin sellaisia kuukausisopimuksia, joissa veloitus hoituu pankkikortin tai muun maksukortin sijaan laskulla, Jyväs-Parkin toimitusjohtaja Hannu Leskinen kertoo.



– Entistä monipuolisempia Moovy-tuotteita on tuotu tarjolle, jotta magneettiraitaisista pysäköintilipukkeista ja -korteista olisi mahdollista päästä kokonaan eroon seuraavien vuosien aikana, kuten jo viime vuonna vastaavan kampanjan kynnyksellä kerroimme, Leskinen jatkaa.



Omalle älypuhelimelle ladattava sovellus on kokonaisuudessaan kätevä: parkkitaloissa asioitaessa puomit nousevat automaattisesti rekisteritunnistuksella, eikä pysäköijän tarvitse käydä kassalla. Kadunvarsilla tarvitsee vain napauttaa parkkiaika sovelluksesta käyntiin, ja aikaa voi lisätä pysäköintiin myös etänä. Sovelluksen ansiosta käyttämätöntä parkkiaikaa ei parhaimmillaan jää ollenkaan.



Sopimustuotteet soveltuvat parhaiten sellaisille asiakkaille, joilla on samassa pysäköintikohteessa usein asiointia tai muutamia pidempikestoisia pysäköintijaksoja esimerkiksi saman kuukauden aikana.



Jyväs-Parkki ja Jyväskylän kaupunki tarjoavat Jyväs-Parkin kuuden keskusta-alueen pysäköintitalossa ilmaista parkkiaikaa alkavilta 2 tunnilta lauantaisin 1.10.2022–31.12.2022 klo 6–18.



Vilkkaimman joulusesongin aikaan keskustassa on tarjolla paitsi liikkeiden tapahtumia ja tarjouksia, myös kaupungin järjestämää ohjelmaa erityisesti lapsiperheille. Jyväskeskuksessa toimii mm. Lasten taideparkki joulunavauksesta jouluun asti.